U izraelskim napadima na Damask poginula jedna osoba, ranjeno najmanje 18

Najmanje jedna osoba je poginula, a 18 je povrijeđeno u srijedu u izraelskim zračnim napadima na sirijsku prijestolnicu Damask, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Sirije, javlja Anadolu.
SIRIJA
Državna novinska agencija SANA objavila je da su izraelski ratni avioni izveli napade na kompleks Generalštaba i Predsjedničku palatu
Eksplozije u Damasku. TikTok
Najmanje jedna osoba je poginula, a 18 je povrijeđeno u srijedu u izraelskim zračnim napadima na sirijsku prijestolnicu Damask, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Sirije, javlja Anadolu.
Državna novinska agencija SANA objavila je da su izraelski ratni avioni izveli napade na kompleks Generalštaba i Predsjedničku palatu Qasr al-Shaab u centru Damaska. Zgrada Generalštaba pogođena je tri puta u toku dana, a nakon napada iznad nje se uzdigao gust dim, uz vidljive plamenove.
Izraelski vojni radio potvrdio je da je napad izveden u blizini Predsjedničke palate. Na društvenim mrežama dijele se videosnimci koji prikazuju trenutke eksplozija i dim koji se širi iznad glavnog grada.
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