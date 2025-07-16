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SIRIJA

U izraelskim napadima na Damask poginula jedna osoba, ranjeno najmanje 18

Državna novinska agencija SANA objavila je da su izraelski ratni avioni izveli napade na kompleks Generalštaba i Predsjedničku palatu

Eksplozije u Damasku. TikTok

M. Až.

16.7.2025

Najmanje jedna osoba je poginula, a 18 je povrijeđeno u srijedu u izraelskim zračnim napadima na sirijsku prijestolnicu Damask, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Sirije, javlja Anadolu.

Državna novinska agencija SANA objavila je da su izraelski ratni avioni izveli napade na kompleks Generalštaba i Predsjedničku palatu Qasr al-Shaab u centru Damaska. Zgrada Generalštaba pogođena je tri puta u toku dana, a nakon napada iznad nje se uzdigao gust dim, uz vidljive plamenove.

Izraelski vojni radio potvrdio je da je napad izveden u blizini Predsjedničke palate. Na društvenim mrežama dijele se videosnimci koji prikazuju trenutke eksplozija i dim koji se širi iznad glavnog grada.

# SIRIJA
# IZRAEL
# DAMASK
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