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SIRIJA

Izrael izveo napade na Generalštab i Predsjedničku palatu u Damasku

Izrael pokrenuo nove zračne napade na sirijsku prijestolnicu uslijed eskalacije

Napadi na Damask - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Anadolija

16.7.2025

Izraelska vojska pokrenula je u srijedu novi val zračnih napada na sirijsku prijestolnicu Damask, javili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Državna novinska agencija SANA izvijestila je o zračnim napadima na kompleks Generalštaba i Predsjedničku palatu, poznatu kao Kasr al-Šaab, u glavnom gradu.

Videosnimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju izraelske napade u Damasku i dim koji se diže iz tog područja.

Napadi su se dogodili ubrzo nakon što je izraelski ministar odbrane Israel Kac obećao "bolne udarce" Damasku.

# SIRIJA
# IZRAEL
# DAMASK
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