Nova mapa puta za mir: 60 dana tišine oružja i razmjena talaca

U novom diplomatskom pokušaju da se zaustave krvavi sukobi u Gazi, pregovarači iz Katara, Egipta i Sjedinjenih Američkih Država predstavili su ažurirani prijedlog za dvomjesečni prekid vatre, uz razmjenu 10 živih talaca i 18 tijela ubijenih, te omogućavanje opsežne humanitarne pomoći.

Kako piše Axios, nacrt plana je već dostavljen izraelskom premijeru Benjaminu NetanjaHuu (Netanyahuu), a odgovor Hamasa se još čeka.

Inicijativa predviđa dvosmjerni proces: obustavu izraelskih vojnih operacija u zamjenu za oslobađanje talaca, te otvaranje graničnih prijelaza za nesmetan protok hrane, lijekova i goriva.

Dogovor bi, prema planu, bio prva faza šireg sporazuma koji bi uključivao nastavak pregovora o trajnom rješenju sukoba. Diplomate očekuju nastavak razgovora već ovog vikenda u Dohi.

Zvaničnici su, prenosi Axios, “umjereno optimistični” da bi ovaj prijedlog mogao biti osnova za prekid višemjesečnih borbi i humanitarne tragedije bez presedana.