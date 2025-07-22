Tramp objavio tajne dosjee o ubistvu Martina Lutera Kinga

Američko Ministarstvo pravde objavilo je više od 240.000 stranica dokumenata vezanih za atentat na Martina Lutera Kinga (Martin Luther King Jr.), uključujući i zapise FBI-ja koji je godinama pratio vođu pokreta za građanska prava, pokušavajući ga diskreditirati zajedno s njegovim mirovnim i antirasističkim djelovanjem.

Dokumenti su postavljeni na službenu stranicu Nacionalnog arhiva, gdje je navedeno da će ih biti objavljeno još. King je ubijen hicem snajpera u Memfisu, u saveznoj državi Tenesi, 4. aprila 1968. godine, u trenutku kada je širio fokus svoje borbe sa pitanja rasne ravnopravnosti na ekonomska prava i mir u svijetu.

Njegova smrt potresla je Ameriku u godini obilježenoj rasnim nemirima, masovnim protestima protiv rata u Vijetnamu i atentatom na predsjedničkog kandidata Roberta Kenedija (Robert F. Kennedy).

FBI prisluškivao Kingove razgovore

Administracija predsjednika Donalda Trampa (Trump) već je ranije ove godine objavila hiljade digitalnih stranica vezanih za atentate na Roberta Kenedija i predsjednika Džona F. Kenedija (John F. Kennedy), ubijenog 1963. godine.

Tokom kampanje, Tramp je obećavao veću transparentnost u vezi s okolnostima atentata na Džona Kenedija. Nakon što je preuzeo dužnost, naložio je saradnicima da pripreme plan objavljivanja dokumenata koji se odnose i na atentate na Roberta Kenedija i Martina Lutera Kinga.

FBI je vodio dosjee o Kingu još od 1950-ih i 1960-ih, prisluškivao mu je telefone i tvrdio – bez osnova – da ima veze s komunizmom. Danas američki FBI priznaje da je riječ o "zloupotrebama i prekoračenju ovlasti" koje ostaju tamna mrlja u njegovoj historiji.

Rej priznao ubistvo pa povukao izjavu

Porodica Martina Lutera Kinga pozvala je istraživače da s ovim dokumentima postupaju "s empatijom, suzdržanošću i poštovanjem prema bolu koji naša porodica i dalje osjeća". U saopćenju su naveli: "Sad više nego ikad, moramo odati počast njegovoj žrtvi tako što ćemo se posvetiti ostvarenju njegovog sna – društva zasnovanog na suosjećanju, jedinstvu i jednakosti."

Džejms Erl Rej (James Earl Ray), segregacionista i beskućnik, priznao je ubistvo Kinga, ali je kasnije povukao tu izjavu. Umro je u zatvoru 1998. godine.

Porodica King podsjetila je da je 1999. godine podnijela građansku tužbu zbog nezakonite smrti. Porota u Tennesseeju tada je jednoglasno zaključila da je King bio "žrtva zavjere" u kojoj su učestvovali Lojd Džauers (Loyd Jowers) i neimenovani saučesnici, uključujući i vladine agencije, kao dio šireg plana.

U presudi se navodi da je ubistvo počinio neko drugi, a ne Rej, koji je, prema toj verziji, poslužio kao žrtveno jagnje. Džauers, bivši policajac iz Memfisa, 1993. godine u emisiji Prime Time Live na ABC-u izjavio je da je učestvovao u zavjeri za Kingovo ubistvo. Međutim, izvještaj američkog Ministarstva pravde iz 2023. njegove tvrdnje opisuje kao nepouzdane.