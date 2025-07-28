AMERIČKI PREDSJEDNIK

Tramp prijeti Putinu: "Razočaran sam, smanjit ću mu rok!"

Nezadovoljan zbog izostanka napretka u pregovorima o Ukrajini

Tramp i Putin. AP

M. Až.

28.7.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je razočaran ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da će skratiti rok od 50 dana koji mu je dao za postizanje dogovora o primirju u Ukrajini.

- Razočaran sam Putinom. Smanjit ću rok od 50 dana za postizanje dogovora o Ukrajini. Dat ću mu manji broj - rekao je Tramp uoči sastanka s britanskim premijerom Kirom Starmerom u Škotskoj, prenosi Reuters.

Agencija navodi da Tramp nije precizirao novi krajnji rok.

Predsjednik SAD je 14. jula, tokom susreta s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Bijeloj kući, rekao da će SAD uvesti Rusiji carine od 100 posto ako se u roku od 50 dana ne postigne dogovor o primirju u Ukrajini.

- Uvest ćemo veoma stroge carine ako ne postignemo dogovor u roku od 50 dana. Carine od oko 100 posto zvale bi se sekundarne carine - kazao je Tramp, navodeći da će one biti uvedene bez saglasnosti Predstavničkog doma ili Senata.

Sekundarne carine podrazumijevaju da bi sankcije obuhvatile i druge zemlje, odnosno one koje kupuju rusku naftu.

