Američki senator: Putine, tvoj je red, Donald Tramp će te srediti

Američki senator Lindzi Grem (Lindsey Graham) izjavio je da bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) planira uvesti carine zemljama koje kupuju rusku naftu, među kojima su Kina, Indija i Brazil.

Prema njegovim riječima, te tri države trenutno kupuju oko 80 posto ruske nafte po sniženim cijenama, čime, kako tvrdi Grem, finansiraju rusku ratnu mašineriju.

- Putine, tvoj je red. Donald Tramp će te srediti. Uvest će carine onima koji kupuju rusku naftu – Kini, Indiji i Brazilu - rekao je Grem za Fox News.

- Te zemlje će morati izabrati između Putina i američke ekonomije - dodao je.