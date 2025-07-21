OŠTRA PORUKA

Američki senator: Putine, tvoj je red, Donald Tramp će te srediti

Uvest će carine onima koji kupuju rusku naftu – Kini, Indiji i Brazilu, rekao je

Lindzi Grem. AP

M. Až.

21.7.2025

Američki senator Lindzi Grem (Lindsey Graham) izjavio je da bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) planira uvesti carine zemljama koje kupuju rusku naftu, među kojima su Kina, Indija i Brazil.

Prema njegovim riječima, te tri države trenutno kupuju oko 80 posto ruske nafte po sniženim cijenama, čime, kako tvrdi Grem, finansiraju rusku ratnu mašineriju.

- Putine, tvoj je red. Donald Tramp će te srediti. Uvest će carine onima koji kupuju rusku naftu – Kini, Indiji i Brazilu - rekao je Grem za Fox News. 

- Te zemlje će morati izabrati između Putina i američke ekonomije - dodao je.

Republikanski senator naglasio je da bi Trampovi planovi mogli uključivati carine i do 100 posto za sve zemlje koje nastave poslovati s Rusijom, ukoliko Moskva u roku od 50 dana ne odgovori na ultimatum u vezi s ratom u Ukrajini. Taj pristup je uporedio s nekadašnjim američkim pritiskom na Iran.

Gremova izjava uslijedila je nakon što je Tramp iznio stroge zahtjeve prema Rusiji, a novi prijedlog paketa sankcija protiv Moskve već ima široku podršku u američkom Zastupničkom domu.

