Donald Tramp se na golf terenima vozio u blindiranom vozilu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je boravio u svom odmaralištu Trump Turnberry u Škotskoj gdje je igrao golf i vozio se na terenu u specijaliziranom vozilu za koje je kasnije otkriveno da pripada Tajnoj službi i da je blindirano za potrebe predsjednika SAD-a.
Dok su se ostali iz njegove pratnje po golf terenu vozili u klasičnim vozilima koja koriste golferi, Trampovo vozilo sa zatamnjenim staklima je privuklo pažnju od prvog dana.
Boravak američkog predsjednika u Škotskoj prate stroge i opsežne mjere sigurnosti pri čemu se ništa ne prepušta slučaju.
Prvih dana boravka Tramp se po golf terenu vozio u crnom golferskom vozilu Polaris XP 1000 Ranger UTV sa specijalnom balističkom zaštitom čija se cijena procijenjuje na gotovo 190.000 dolara.
- Američka Tajna služba koristi razne alate i resurse za zaštitu naših štićenika. Kako bi se održala operativna sigurnost, Tajna služba ne raspravlja o specifičnim sredstvima i metodama koje se koriste za provođenje naših zaštitnih operacija - naveli su iz Tajne službe SAD-a.
Polaris Ranger X koriste vojska, organi za provođenje zakona i mnoge druge agencije za terenski prijevoz. Osnovna verzija se prodaje po cijeni od oko 20.000 dolara.
S druge strane, Tramp je nakon prvobitne sigurnosne procedure od jučer na golf terenima počeo voziti klasično golfersko vozilo čime je dio sigurnosnih mjera njegovog osiguranja vjerovatno smanjen.
Tramp se na svom odmaralištu sastao s britanskim premijerom Kirom Starmerom (Keir), ali i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Leyen.