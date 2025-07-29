Donald Tramp se na golf terenima vozio u blindiranom vozilu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je boravio u svom odmaralištu Trump Turnberry u Škotskoj gdje je igrao golf i vozio se na terenu u specijaliziranom vozilu za koje je kasnije otkriveno da pripada Tajnoj službi i da je blindirano za potrebe predsjednika SAD-a.

Dok su se ostali iz njegove pratnje po golf terenu vozili u klasičnim vozilima koja koriste golferi, Trampovo vozilo sa zatamnjenim staklima je privuklo pažnju od prvog dana.

Boravak američkog predsjednika u Škotskoj prate stroge i opsežne mjere sigurnosti pri čemu se ništa ne prepušta slučaju.