Njemački zoološki vrt ubio 12 babuna zbog nedostatka prostora

Zoološki vrt u njemačkom gradu Nirnbergu saopćio je da je u utorak ubio 12 babuna uprkos protestima, čime je okončana saga vezana za zabrinutost zbog premalog prostora za rastuću populaciju ovih životinja.

Tiergarten Nirnberg prvi put je najavio planove za ubijanje babuna zbog nedostatka prostora u februaru 2024. godine. Naveli su da su tražili druge lokacije za prihvat životinja, ali nisu uspjeli pronaći nijedan prihvatljiv smještaj.

Oštre kritike

Ovi planovi izazvali su oštre kritike organizacija za prava životinja, kao i proteste u zoološkom vrtu. U ponedjeljak je zoološki vrt saopćio da će početi pripreme za ubijanje babuna, a u utorak ujutro najavio je zatvaranje zbog neutvrđenih "operativnih razloga".

Policija je u utorak popodne saopćila da su aktivisti nasilno ušli u zoološki vrt, a nekoliko njih se zalijepilo za tlo prije nego što su privedeni.

Nakon toga, zoološki vrt je potvrdio da je ubio 12 babuna, prenijela je njemačka novinska agencija dpa. Detalji o ubistvima nisu odmah bili dostupni. Organizacije za zaštitu životinja najavile su podnošenje krivične prijave.

Populacija gvinejskih babuna u zoološkom vrtu narasla je na 43, što je mnogo više od kapaciteta objekta izgrađenog krajem 2000-ih za 25 životinja i njihove mladunce, što je dovelo do pojačanih sukoba među njima.

Eutanazija životinja

Zoološki vrt je ranije poduzeo mjere za rješavanje problema, pa je 16 babuna prebačeno u zoološke vrtove u Parizu i Kini od 2011. godine. Međutim, ti vrtovi i onaj u Španiji, u koji su ranije prebačeni babuni, dostigli su svoj maksimalni kapacitet. Pokušaj kontracepcije je obustavljen prije nekoliko godina zbog neefikasnosti.

Eutanazija životinja redovna je praksa u evropskim zoološkim vrtovima iz različitih razloga. Neki slučajevi izazvali su ogorčenje javnosti, poput onog iz 2014. godine kada je zoološki vrt u Kopenhagenu ubio zdravu dvogodišnju žirafu, javno raskomadao njen leš pred publikom u kojoj su bila i djeca, a zatim ga dao lavovima.