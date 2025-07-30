JASAN STAV

Trampova saveznica optužila Izrael za genocid

Najiskrenije i najlakše je reći da je 7. oktobar u Izraelu bio stravičan i da svi taoci moraju biti oslobođeni, ali isto tako je stravičan i genocid

Mardžori Tejlor Grin. Platforma X

A. O.

30.7.2025

Republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) optužila je Izrael (Israel) da provodi genocid nad Palestincima u Gazi, navodeći to u objavi na društvenim mrežama.

Njena reakcija uslijedila je nakon vijesti da je njen stranački kolega Rendi Fajn (Randy Fine) uklonjen s liste osoba koje podržava izraelska lobistička grupa AIPAC, zbog svojih komentara u kojima je pozvao na izgladnjivanje Palestinaca.

Tejlor Grin je tom prilikom otvoreno poručila:

- Najiskrenije i najlakše je reći da je 7. oktobar u Izraelu bio stravičan i da svi taoci moraju biti oslobođeni, ali isto tako je stravičan i genocid, humanitarna kriza i glad koji se trenutno dešavaju u Gazi.“

U ostatku svoje izjave, kritikovala je Fajna, rekavši:

- Sramotno je da jedan jevrejski kongresmen iz Sjedinjenih Američkih Država poziva na nastavak izgladnjivanja nevinih ljudi i djece. Njegova užasna izjava samo će dodatno potaknuti antisemitizam.“

Važno je napomenuti da je Mardžori Tejlor Grin jedna od najbližih političkih saveznica bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trampa (Donald Trump) unutar Republikanske stranke, kao i da je poznata po brojnim kontroverznim izjavama koje nerijetko graniče s teorijama zavjere.

Uprkos tome, trenutno je jedna od rijetkih republikanaca – uz kolegu Tomasa Mesija (Thomas Massie) – koji su javno odbili da bezuslovno podrže izraelske akcije.

# SAD
# MARJORIE TAYLOR GREENE
# RANDY FINE
