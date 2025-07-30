Trampova saveznica optužila Izrael za genocid

Republikanska kongresmenka Mardžori Tejlor Grin (Marjorie Taylor Greene) optužila je Izrael (Israel) da provodi genocid nad Palestincima u Gazi, navodeći to u objavi na društvenim mrežama.

Njena reakcija uslijedila je nakon vijesti da je njen stranački kolega Rendi Fajn (Randy Fine) uklonjen s liste osoba koje podržava izraelska lobistička grupa AIPAC, zbog svojih komentara u kojima je pozvao na izgladnjivanje Palestinaca.

Tejlor Grin je tom prilikom otvoreno poručila:

- Najiskrenije i najlakše je reći da je 7. oktobar u Izraelu bio stravičan i da svi taoci moraju biti oslobođeni, ali isto tako je stravičan i genocid, humanitarna kriza i glad koji se trenutno dešavaju u Gazi.“