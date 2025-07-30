Tramp: Harvard želi nagodbu oko spora o finansiranju

Američki predsjednik Donald Trump (Tramp) izjavio je u srijedu da Univerzitet Harvard želi da postigne nagodbu s administracijom oko spora u vezi s finansiranjem, dok pregovori navodno uključuju isplatu u iznosu od 500 miliona dolara, javlja Anadolu.

- Radi se o mnogo novca, trenutno pregovaramo s Harvardom. Oni bi željeli da se nagode, pa ćemo vidjeti šta će biti - rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući.

Uplata sredstava

"New York Times" je u ponedjeljak objavio da je Harvard iskazao spremnost da ispuni zahtjeve administracije i isplati do 500 miliona dolara kako bi se spor riješio, navodeći četiri izvora upoznata s pregovorima.

U izvještaju se navodi da univerzitet ne želi direktno uplatiti novac federalnoj vladi te da su u toku razgovori o alternativnim modelima isplate.

Izvori su rekli da je Trump postavio veće finansijske zahtjeve prema Harvardu u poređenju s onima koji su postavljeni Columbiji u sličnom slučaju.

Harvard još uvijek nije javno potvrdio planove za nagodbu.

Rastući sukob s federalnim vlastima

Spor je nastao nakon što je Trampova administracija odlučila da povuče više od 2,6 milijardi dolara federalnog finansiranja Harvardu zbog optužbi za antisemitizam i zabrinutosti za nacionalnu sigurnost.

Savezni sudija je ranije ovog mjeseca izrazio ustavne sumnje u vezi s odlukom o ukidanju finansiranja, nazvavši određene argumente vlade zapanjujućim.

Administracija SAD-a ukinula je Harvardu certifikat za Program studenata i razmjene u maju i zaključila da je univerzitet prekršio savezne zakone o građanskim pravima jer nije adekvatno reagovao na uznemiravanje jevrejskih i izraelskih studenata tokom protesta vezanih za Gazu.

Također je izdala administrativne sudske pozive za dokumentaciju o stranim studentima, nakon što je Harvard više puta odbio prethodne zahtjeve.

- Harvard želi nagodbu, ali mislim da je Columbia to bolje riješila - rekao je Tramp u petak.