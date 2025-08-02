Protest u Tel Avivu zbog izgladnjelih talaca u Gazi

Stotine izraelskih demonstranata okupile su se u subotu na Trgu talaca u Tel Avivu, zahtijevajući hitnu reakciju vlade kako bi se oslobodili taoci koji se drže u Pojasu Gaze, javlja Anadolija.

Protest je uslijedio nakon što se Izrael ove sedmice povukao iz pregovora o prekidu vatre u Dohi.

Parole demonstranata

Emotivni skup, koji je organizovao Forum porodica talaca i nestalih, obilježen je parolama demonstranata okupljenih između namjerno postavljenih barijera od žice, simboličnog prikaza prepreka koje stoje na putu oslobađanju njihovih najmilijih.

Protest je organizovan nakon što su Hamas i Islamski džihad objavili videosnimke dvojice izraelskih zarobljenika Avitara Davida i Roma Braslavskog, čije se zdravstveno stanje vidno pogoršalo.

Einav Zangauker, majka zarobljenog Matana Zangaukera, obratila se okupljenima iz unutrašnjosti barikade: "Naša djeca su zgnječena između bodljikavih žica politike. Ne mogu još dugo preživjeti u ovim uslovima."

Podrška lidera stranke

Lider stranke Jisrael Veiteinu Avigdor Liberman ( Yisrael Beiteinu Avigdor Lieberman) izrazio je podršku demonstrantima, poručivši: "Svaki dan kašnjenja je još jedan okret žice oko vrata naših talaca."

Snimak izgladnjelog Avitara Davida, objavljen u petak, izazvao je novi val bijesa. Njegova sestra Jael napisala je: "Žice koje mu sijeku tijelo sada se vide na njegovim kostima."

Video Islamskog džihada s Romom Braslavskim prikazao je slično stanje iscrpljenosti, uz izjavu njegove porodice: "On je polako ugušen glađu i zapuštanjem."