ODRŽIVA PLANETA

Kiribati: Država u kojoj kokos pravi hljeb, struju i plin

Na pacifičkom arhipelagu, stanovnici koriste vjetar, sunce i kokos kako bi proizvodili hranu, energiju i bioplin dok u potpunosti poštuju prirodu

A. H. K.

3.8.2025

U srcu Tihog okeana, na malim atolima koji jedva izlaze iznad razine mora, nalazi se država Kiribati, zajednica razasuta na 33 koralna ostrva. Prema podacima Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), upravo tamo se razvija jedan od najzanimljivijih primjera održivog života u svijetu.

Stanovnici Kiribatija koriste vjetar za sušenje kokosa, od kojeg nastaje tzv. copra, osušena pulpa koja služi za proizvodnju kokosovog ulja, ali i tradicionalnog kokosovog hljeba. Prema BBC Future Planet, kokos ima i drugu vrijednost: ostatak iz prerade koristi se za dobijanje bioplina, što čini kuhanje i grijanje ekološki prihvatljivim.

 Svako selo ima solarne panele, postavljene zahvaljujući projektima Svjetske banke (World Bank), čime se omogućava elektrifikacija bez upotrebe fosilnih goriva.

Otpad se reciklira gotovo u potpunosti, a čitav sistem osmišljen je tako da se maksimalno iskoriste lokalni resursi, bez štete po okoliš.

 Kiribati, često u vijestima zbog prijetnje od porasta nivoa mora, danas je i simbol otpornosti, primjer kako se i najizolovanije zajednice mogu tehnološki i ekološki prilagoditi budućnosti, ostajući u skladu s vlastitom kulturom i prirodnim okruženjem.

