Trampova saradnica: Vanzemaljci postoje, istinu ćemo podijeliti s narodom

Direktorica Nacionalne obavještajne službe (DNI) Tulsi Gabard izjavila je da vjeruje u postojanje vanzemaljaca, ali je naglasila da mora biti "oprezna" kada govori javno, jer ima pristup velikom broju povjerljivih informacija.

U razgovoru za podcast "Pod Force One", voditeljica Miranda Davajn (Miranda Devine) direktno je upitala Gabard: "Mogu li vanzemaljci postojati?"

- Imam svoja lična mišljenja i stavove - odgovorila je Gabard, dodavši: "Na ovoj funkciji moram biti pažljiva s onim što dijelim."

Kada ju je voditeljica ponovo pitala vjeruje li lično u postojanje vanzemaljaca i neidentifikovanih letećih objekata (NLO), Gabard je odgovorila: "Da."

Tema vanzemaljaca i NLO-a, danas sve češće nazivana neidentifikovani anomalni fenomeni (UAP – Unidentified Anomalous Phenomena), već desetljećima izaziva razne teorije zavjere. Više članova američkog Kongresa trenutno istražuje šta savezna vlada zapravo zna o toj temi.

Samo prošle godine, Pododbor Predstavničkog doma za nacionalnu sigurnost, granice i vanjske poslove održao je nekoliko saslušanja posvećenih ovom pitanju.

Potraga za istinom

Tulsi Gabard, jedna od najbližih saradnica predsjednika Donalda Trampa, istaknula je da njena kancelarija trenutno nema konkretne informacije koje bi mogla podijeliti s javnošću u vezi s vanzemaljcima i NLO-ima. Ipak, obećala je da će biti transparentna kada za to dođe vrijeme.

- Nastavljamo da tragamo za istinom i da tu istinu podijelimo s američkim narodom - izjavila je.

Kao direktorica Nacionalne obavještajne službe, Gabard nadgleda koordinaciju između 18 američkih obavještajnih agencija. Tema UAP-a postaje sve zanimljivija američkoj javnosti, kao i pitanje mogućeg postojanja života izvan Zemlje.

UAP obuhvata ne samo moguće vanzemaljske objekte, već i pojave poput dronova. Gabard je izjavila da još uvijek postoji mnogo nejasnoća u vezi sa stotinama dronova koji su prošle godine viđeni iznad New Jerseyja.

- Još uvijek imam mnogo pitanja u vezi s tim. Čula sam šta kaže zvanična verzija - izjavila je, pa dodala: "Ali lično, i dalje imam mnogo pitanja na koja nema odgovora, jer se to nije dešavalo samo u Nju Džersiju. Slične pojave su zabilježene i u drugim dijelovima zemlje."

Veća transparentnost

Zakonodavci sve glasnije traže veću transparentnost po pitanju UAP-a. Saslušanja održana prošle godine u Kongresu pokazala su da ova tema ima dvostranačku podršku i da se sve češće posmatra kao pitanje nacionalne sigurnosti. Mnogi zastupnici zalažu se za deklasifikaciju dokumenata i bolje informisanje javnosti.

Incident s dronovima iznad Nju Džersija izazvao je burne reakcije širom SAD-a, dok je slučaj kineskog špijunskog balona za vrijeme mandata predsjednika Džozefa Bajdena dodatno skrenuo pažnju javnosti na temu UAP-a.

Gabard je rekla da američka obavještajna zajednica posjeduje veliku količinu povjerljivih podataka o balonu koji je 2023. godine nekoliko dana prelijetao američki zračni prostor prije nego što je oboren.

- Postoji mnogo povjerljivih informacija o tome - izjavila je, odbijajući da iznosi više detalja.

Balon je oboren iznad obale Karoline, a mnogi su kritikovali predsjednika Bajdena što je čekao danima prije nego što je naredio njegovo obaranje.