Kremlj: Putin prihvatio sastanak s Trampom

Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su sastanak između Vladimira Putina i Donalda Trampa u narednim danima, izjavio je predsjednički savjetnik Jurij Ušakov, prenosi ruska državna agencija RIA Novosti.

Postignut dogovor

„Na prijedlog američke strane, načelno je postignut dogovor o održavanju bilateralnog sastanka na najvišem nivou u narednim danima, odnosno sastanka između predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trampa“, rekao je Ušakov.

Lokacija sastanka je dogovorena i bit će objavljena naknadno, pojasnio je predsjednički savjetnik.

Prema njegovim riječima, posebni izaslanik Bijele kuće Stiven Vitkof spomenuo je ideju trilateralnog sastanka između Putina, Trampa i Zelenskog, ali Moskva nije odgovorila na taj prijedlog.

„Predlažemo da se, prije svega, usredsredimo na pripremu bilateralnog sastanka s Trampom i smatramo najvažnijim da taj sastanak bude uspješan i konstruktivan“, naglasio je Ušakov.

Putin i Vitkof razgovarali o strateškoj saradnji SAD i Rusije Dodao je da je sastanak između Putina i Vitkofa bio konstruktivan, da se razgovaralo o daljem zajedničkom radu na rješavanju ukrajinske krize, te da će Rusija o rezultatima sastanka informisati svoje prijatelje i partnere.

Juče je Putin primio američkog izaslanika u Kremlju na sastanku koji je trajao više od tri sata. Bio je to njegov peti posjet Rusiji od početka godine.

Kako je rekao Ušakov, preko Vitkofa su čelnici dvije zemlje razmijenili poruke u vezi sa Ukrajinom, a razgovaralo se i o mogućnostima razvoja strateške saradnje između Moskve i Vašingtona.

Tramp želi i sastanak s Putinom i Zelenskim Juče su dva izvora za New York Times izjavila da Tramp namjerava naredne sedmice lično da se sastane s Putinom, a potom da organizuje trolateralni sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Prihvataju ono što je Tramp rekao

Tramp je, prema tim izvorima, o toj namjeri govorio tokom razgovora s evropskim liderima. Sastanci bi uključivali samo njega, Putina i Zelenskog – bez prisustva evropskih čelnika.

Evropski lideri, koji već mjesecima pokušavaju da usklade napore za prekid rata u Ukrajini i pružaju podršku Kijevu, „izgledali su kao da prihvataju ono što je Tramp rekao“, naveo je jedan od učesnika razgovora.

Tramp je novinarima u Bijeloj kući rekao da postoje „vrlo dobri izgledi“ za sastanak. „Postoji velika vjerovatnoća da će se sastanak uskoro održati“, naglasio je, iako je priznao da je ranije znao biti razočaran razvojem događaja.

Na pitanje da li je Putin učinio bilo kakav ustupak kako bi se došlo do ovog razvoja događaja, Tramp nije otkrio mnogo. „Dugo radimo na ovome. Hiljade mladih ljudi umiru, uglavnom vojnika, ali i, znate, rakete padaju na Kijev i druga mjesta“, naveo je on.