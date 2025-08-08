Tramp, Putin i Zelenski se sastaju u Rimu?

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je od italijanske premijerke Đorđe Meloni da Italija bude domaćin sastanka o ratu u Ukrajini u Rimu, na kojem bi učestvovali on, ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, saopštili su izvori u petak.

Tramp je ovaj prijedlog iznio tokom telefonskog razgovora sa Melonijevom u četvrtak. Meloni je, prema tim informacijama, pristala, a američki državni sekretar Marko Rubio potom je o toj ideji razgovarao sa predstavnicima Francuske, Njemačke, Velike Britanije, Ukrajine i Finske. Zelenski je, kako se navodi, podržao inicijativu, prenosi ANSA.

Međutim, izvori ističu da Moskva ne prihvata da se sastanak održi u Rimu, jer smatra da Italija previše podržava Kijev. Ruski izvor je za agenciju TASS izjavio da se sastanak neće održati u Evropskoj uniji, te da se kao najvjerovatnije lokacije razmatraju Ujedinjeni Arapski Emirati ili Turska.

Putin se do sada nije obavezao na susret sa Zelenskim, ali je Kremlj potvrdio da su Putin i Tramp dogovorili sastanak u narednim danima.

Podsjetimo, ranije je objavljeno da bi sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa mogao biti održan već početkom naredne sedmice, prema informacijama koje je prenio kanal Foks njuz, pozivajući se na izvore. Agencija TASS navodi da bi do susreta moglo doći 11. augusta.

Iako se Rim razmatra kao potencijalno mjesto sastanka, izvor agencije TASS kaže da samit Rusija-SAD ipak neće biti održan u tom gradu.