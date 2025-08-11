Tramp preuzima kontrolu nad policijom Vašington DC-ja

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je “historijsku akciju” kojom će, kako je rekao, “vratiti glavni grad”.

Pozvao se na odjeljak 740 Zakona o samoupravi Distrikta Columbia, čime policija glavnog grada (DC Metropolitan Police Department) prelazi pod direktnu saveznu kontrolu.

Tramp je također objavio da raspoređuje Nacionalnu gardu radi “ponovne uspostave reda i zakona”.

Nasilni kriminal

Odluka dolazi uprkos činjenici da je, prema podacima Ministarstva pravosuđa SAD-a, stopa nasilnog kriminala u 2024. pala na najniži nivo u posljednjih 30 godina.

Ipak, predsjednik SAD tvrdi da je sigurnost prijestonice ugrožena, navodeći “nasilne bande, razjarene kriminalce, razularene skupine mladih, ovisnike i beskućnike” koje, kako je rekao, “više neće tolerisati”, prenosi Guardian.

Tokom konferencije za novinare u Bijeloj kući, uz njega su stajali glavna državna advokatica Pem Bondi (Pam), ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i članovi kabineta. Hegset je poručio kako će Nacionalna garda raditi rame uz rame s policijom D.C.-a i saveznim snagama, dodajući da “predsjednik uvijek stoji iza svojih vojnika”.

- Situacija postaje potpuno bezakonje – rekao je Tramp, dodajući da raspoređuje Nacionalnu gardu kako bi “spasio prijestolnicu od kriminala”.