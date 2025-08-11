PREDSJEDNIK AMERIKE

Tramp preuzima kontrolu nad policijom Vašington DC-ja

AP

E. A.

11.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) najavio je “historijsku akciju” kojom će, kako je rekao, “vratiti glavni grad”. 

Pozvao se na odjeljak 740 Zakona o samoupravi Distrikta Columbia, čime policija glavnog grada (DC Metropolitan Police Department) prelazi pod direktnu saveznu kontrolu.

Tramp je također objavio da raspoređuje Nacionalnu gardu radi “ponovne uspostave reda i zakona”.

Nasilni kriminal 

Odluka dolazi uprkos činjenici da je, prema podacima Ministarstva pravosuđa SAD-a, stopa nasilnog kriminala u 2024. pala na najniži nivo u posljednjih 30 godina. 

Ipak, predsjednik SAD tvrdi da je sigurnost prijestonice ugrožena, navodeći “nasilne bande, razjarene kriminalce, razularene skupine mladih, ovisnike i beskućnike” koje, kako je rekao, “više neće tolerisati”, prenosi Guardian.

Tokom konferencije za novinare u Bijeloj kući, uz njega su stajali glavna državna advokatica Pem Bondi (Pam), ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) i članovi kabineta. Hegset je poručio kako će Nacionalna garda raditi rame uz rame s policijom D.C.-a i saveznim snagama, dodajući da “predsjednik uvijek stoji iza svojih vojnika”.

- Situacija postaje potpuno bezakonje – rekao je Tramp, dodajući da raspoređuje Nacionalnu gardu kako bi “spasio prijestolnicu od kriminala”.

Ukinut će novčane garancije

Tramp je kritikovao politiku ukidanja novčanih garancija, nazivajući je “katastrofom”, te najavio izmjene zakona uz podršku republikanaca u Kongresu i Senatu. 

Također je rekao da će “ukloniti siromašne” iz glavnog grada, te da ga politička korektnost u tome neće spriječiti.

Njegov istup izazvao je prosvjede – stotine ljudi okupile su se na Lafayette Squareu, sjeverno od Bijele kuće, kako bi izrazile protivljenje raspoređivanju saveznih snaga u Vašingtonu.

Aktivistica Kej Katerje (Keya Chatterjee) iz organizacije Free DC optužila je Trampa da mu nije stalo do sigurnosti grada, već do kontrole, podsjećajući na njegove poteze poput rezanja programa Medicaid, otpuštanja saveznih radnika i masovnih deportacija.

Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.