Tramp sutra razgovara sa Zelenskim i evropskim saveznicima

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) prisustvovat će virtualnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i drugim evropskim liderima, potvrdio je u utorak zvaničnik Bijele kuće za Anadolu.

Zvaničnik je potvrdio Trampovo učešće na sastanku u srijedu pod uslovom anonimnosti, dan nakon što je njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) objavio da je pozvao američkog predsjednika, Zelenskog i druge evropske zvaničnike. Sastanak će se održati samo dva dana prije nego što se Tramp sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius rekao je da će se virtualni sastanak u srijedu fokusirati na "daljnje mogućnosti vršenja pritiska na Rusiju" i "pripreme za moguće mirovne pregovore i srodna pitanja u vezi s teritorijalnim zahtjevima i sigurnosnim garancijama".

Više formata diskusije

Samit će uključivati više formata diskusije uz učešće šefova država i vlada Njemačke, Finske, Francuske, Italije, Poljske, Velike Britanije i Ukrajine. Očekuje se da će se razgovorima pridružiti i predsjednik Evropske komisije, šef Evropskog vijeća, generalni sekretar NATO-a i potpredsjednik SAD-a.

Bijela kuća je ranije u utorak ublažila očekivanja u vezi sa samitom između Trumpa i Putina ove sedmice, opisujući predstojeći sastanak kao "vježbu slušanja" za američkog lidera.

Samit na Aljasci

Glasnogovornica Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) potvrdila je da će se samit održati u Enkoridžu, najvećem gradu na Aljasci, u petak, kada će predsjednik postaviti "cilj" da bude u mogućnosti da "ode s boljim razumijevanjem kako možemo okončati ovaj rat".

- Samo jedna strana koja je uključena u ovaj rat bit će prisutna, pa je ovo na predsjedniku da ode i stekne čvršće i bolje razumijevanje kako se nadamo da možemo okončati ovaj rat - rekla je novinarima u Bijeloj kući.

Levit je aludirala na činjenicu da Zelenski neće biti prisutan tokom sastanka. Naglasila je da se sastanak održava na Putinov zahtjev.

Predstojeći razgovori bit će prvi susret licem u lice između aktualnih ruskih i američkih predsjednika od juna 2021. godine, kada se Putin sastao s tadašnjim američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Ženevi, u Švicarskoj. To će također označiti prvi put da je ruski predsjednik kročio na tlo Aljaske otkako je Rusko Carstvo prodalo tu teritoriju SAD-u 1867. godine.