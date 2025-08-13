Iran spreman za direktne pregovore sa SAD

Iran bi mogao održati direktne nuklearne pregovore sa Sjedinjenim Državama ako uslovi budu odgovarajući, izjavio je prvi potpredsjednik Mohamad Reza Aref, prenose državni mediji.

Rekao je, međutim, da su američki zahtjevi da Teheran potpuno odustane od obogaćivanja uranijuma "šala".

Šesti krug pregovora između Teherana i Vašingtona prekinut je nakon izraelskih i američkih udara na iranska nuklearna postrojenja u junu.

Obje strane optužuju Iran da teži razvoju nuklearnog oružja, što Teheran odbacuje.

- Iran je spreman za pregovore pod ravnopravnim uslovima kako bi zaštitio svoje interese. Stav Islamske Republike ide u smjeru koji narod želi i, ako budu odgovarajući uslovi, spremni smo čak i za direktne pregovore - rekao je Aref.

Prethodne runde pregovora, koje su počele u aprilu, bile su indirektne, uz posredovanje Omana.

Vašington navodi da obogaćivanje urana u Iranu predstavlja put ka razvoju nuklearnog oružja i da bi ga trebalo prekinuti.

U nedjelju je iranski predsjednik Masud Pezeškijan dao kontroverznu izjavu u korist nastavka pregovora sa SAD, bez obzira na trenutni nivo nepovjerenja, prenosi Euronews.

- Ne želite razgovarati? Pa šta onda želite učiniti? Želite li ići u rat? Odlazak na razgovore ne znači da se namjeravamo predati - kazao je, dodajući da se takvim pitanjima ne bi trebalo "pristupati emocionalno".

Visoki komandant Iranskog korpusa revolucionarne garde (IRGC) Aziz Gazanfari, reagujući na Pezeškijanove komentare, rekao je da spoljna politika zahtijeva diskreciju i da nepromišljene izjave vlasti mogu imati ozbiljne posljedice za zemlju, prenosi Reuters.