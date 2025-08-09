Iran: Trampov koridor bi mogao postati "groblje za plaćenike"

Iran je zaprijetio blokadom koridora koji su, uz posredovanje američkog predsjednika Donalda Trampa, dogovorili Armenija i Azerbejdžan, prenijeli su iranski mediji.

Predloženi Trampov koridor za međunarodni mir i prosperitet (TRIPP) trebao bi prolaziti kroz južni dio Armenije, omogućavajući Azerbejdžanu direktan pristup svojoj eksklavi Nahčivanu i Turskoj.

Prema sporazumu, Sjedinjene Američke Države imale bi ekskluzivna razvojna prava nad ovim koridorom, a Bijela kuća tvrdi da bi on doprinio većem izvozu energije i drugih resursa.

Sigurnosna pitanja

Još uvijek nije jasno na koji bi način Iran, koji graniči s ovim područjem, mogao blokirati projekat. Međutim, izjava Alija Akbara Velajatija, glavnog savjetnika vrhovnog vođe Irana, otvorila je dileme o sigurnosti plana, prenosi Reuters.

Velajati je poručio da su vojne vježbe u sjeverozapadnom Iranu pokazale spremnost i odlučnost Islamske Republike da spriječi bilo kakve geopolitičke promjene.

- Ovaj koridor neće postati Trampov prolaz, nego groblje za Trampove plaćenike - rekao je.

Međunarodne reakcije

Iransko ministarstvo vanjskih poslova ranije je pozdravilo sporazum "kao važan korak prema trajnom miru u regij"”, ali je upozorilo na bilo kakvo strano miješanje blizu svojih granica koje bi moglo "ugroziti sigurnost i dugoročnu stabilnost".

Tramp je u petak u Bijeloj kući ugostio predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva i premijera Armenije Nikola Pašinjana, te prisustvovao potpisivanju zajedničke deklaracije kojom se nastoji okončati višedecenijski sukob.

Rusija, tradicionalni posrednik i saveznik Armenije u strateški važnoj regiji kroz koju prolaze naftovodi i plinovodi, nije učestvovala u pregovorima.

Iako je načelno podržala samit, Moskva je predložila "provedbu rješenja koja razviju same zemlje regije, uz podršku svojih neposrednih susjeda – Rusije, Irana i Turske", kako bi se izbjeglo ono što je nazvala “žalosnim iskustvom” zapadnog posredovanja na Bliskom istoku.

Turska, članica NATO-a i blizak saveznik Azerbejdžana, pozdravila je postignuti dogovor.