Iran odbacio zapadne optužbe o pokušajima ubistava i otmica

Iran je danas odbacio optužbe SAD-a i više od desetak njihovih saveznika da je Teheran pokušao ubiti ili otimati disidente, novinare i zvaničnike u zapadnim zemljama.

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismael Bakai (Esmaeil Baqaei) u saopćenju je opisao te tvrdnje kao "neutemeljene", nazivajući ih pokušajem skretanja pozornosti javnosti s najhitnijeg problema dana, genocida u okupiranoj Palestini.

Zapadne vlade, uključujući Sjedinjene Države, Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, osudile su u zajedničkom saopćenju u četvrtak rastući broj državnih prijetnji iranskih obavještajnih službi na našim teritorijima.

- Jedinstveni smo u našem protivljenju pokušajima iranskih obavještajnih službi da ubijaju, otimaju i uznemiravaju ljude u Evropi i Sjevernoj Americi, što je jasno kršenje našeg suvereniteta – saopćili su.

Te službe, kako se navodi, sve više sarađuju s međunarodnim kriminalnim organizacijama kako bi napadale novinare, disidente, jevrejske građane te sadašnje i bivše zvaničnike u Evropi i Sjevernoj Americi.

Bakai je kazao da su optužbe očigledne izmišljotine osmišljene kao dio zlonamjerne iranofobične kampanje usmjerene na vršenje pritiska na veliku iransku naciju, prenosi AFP.