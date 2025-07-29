Hamnei: Nuklearni program je samo izgovor, Zapad nas mrzi zbog islama i znanja

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei izjavio je u utorak da zapadne sile, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, koriste iranski nuklearni program kao izgovor za sukob s Islamskom Republikom.

- Nuklearno pitanje, obogaćivanje urana i ljudska prava su samo izgovori. Njihov stvarni problem je iranska vjera, znanje i nacionalno jedinstvo pod zastavom islama i Kur'ana - rekao je Hamnei tokom ceremonije obilježavanja 40 dana od smrti iranskih vojnih komandanta i naučnika poginulih u nedavnom dvanaestodnevnom sukobu s Izraelom.

Trampovo iznenađenje

Predsjednik SAD Donald Tramp u nedjelju je izrazio iznenađenje zbog toga što Teheran i dalje insistira na obogaćivanju urana, uprkos prošlomjesečnim američkim zračnim udarima na iranske nuklearne objekte, obećavajući nove napade ukoliko Iran ponovo pokrene svoj nuklearni program.

Govoreći u utorak u dvorani Imam Homeini Hosseiniyeh u svojoj rezidenciji u Teheranu, Hamnei se obratio porodicama poginulih i državnim zvaničnicima.

- Svijet je sada izbliza vidio punu sposobnost Islamske Republike. Ovi događaji nisu ništa novo za nas. Već 46 godina pružamo otpor pučevima, ratovima, političkim nemirima i svim vrstama zavjera - naglasio je.

"Dva osnovna stuba"

Hamnei je dodao da Iran neće napustiti svoja dva osnovna stuba – "religiju i znanje" – uprkos rastućem međunarodnom pritisku.

- Uz Božiju pomoć, nastavit ćemo koračati velikim koracima ka jačanju naše vjere i produbljivanju naših naučnih dostignuća. Na razočarenje naših neprijatelja, uzdići ćemo Iran do vrhunca napretka i ponosa - poručio je Khamenei.

Iranski nuklearni program dugo je predmet sukoba u odnosima sa Zapadom, pri čemu Sjedinjene Države i evropske sile optužuju Teheran da nastoji razviti nuklearno oružje. Iran odbacuje ove optužbe, tvrdeći da njegove nuklearne aktivnosti služe isključivo mirnodopskim ciljevima.