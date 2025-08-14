IMA POVRIJEĐENIH

Eksplozija u centru ruskog grada: Stambenu zgradu pogodio dron

U gradu je na snazi zračna uzbuna

Foto. platforma X

I. H.

14.8.2025

Danas se na društvenim mrežama šire snici silovite eskplozije u Rostovu na Donu, na jugu Rusije.

Dio krova stambene zgrade navodno je pogodio dron a eksplozija je oštetila i nekoliko balkona.

Jurij Šljusar, objavio je na Telegramu da je povrijeđeno 13 osoba, od čega je dvoje u kritičnom stanju. U gradu je na snazi zračna uzbuna.

# NAPAD
# DRONOVI
# RUSIJA
