Putin stigao u Magadan: Obavit će razgovor pred polazak na Aljasku

Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Magadan u Rusiji u okviru priprema za predstojeći samit sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji će se održati na Aljasci, objavila je jutros agencija RIA Novosti.

Kako je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Putin će tokom boravka u Magadanu obići infrastrukturne projekte i industrijske objekte, i održat će razgovore sa gubernatorom Sergejem Nosovim.

- Nakon toga, predsjednik će otputovati na Aljasku, gdje će započeti rusko-američke razgovore - rekao je Peskov.

Početak samita je najavljen za 11.30 sati po lokalnom vremenu, odnosno za 21.30 po srednjoevropskom, a bit će održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Kako je najavljeno, dvojica lidera najprije će održati sastanak tet-a-tet, potom uz prisustvo delegacija, a razgovori će se nastaviti tokom radnog doručka.

Glavna tema susreta bit će ukrajinska kriza, a planirano je i razmatranje šire saradnje između Moskve i Vašingtona.

Lideri će razgovarati o pitanjima međunarodne i regionalne bezbjednosti, kao i o potencijalnim mjerama za očuvanje mira.

Potpisivanje dokumenata se ne očekuje, dok će o rezultatima pregovora predsjednici govoriti na zajedničkoj konferenciji za medije, navodi ruska agencija, prenosi "Telegraf".