Tramp i Putin ispisuju historiju

Dugo očekivani samit američkog i ruskog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina počinje danas u 21.30 sati po našem vremenu u Ankorejdžu (Ancorage) na Aljasci.

Centralne teme razgovora u zajedničkoj bazi Elmendorf – Ričardson (Richardson) bit će okončanje rata u Ukrajini, trgovinska saradnja SAD i Rusije, te međunarodna sigurnost. Činjenica da se samit održava u jednoj vojnoj bazi stanovnike BiH će podsjetiti na Dejtonski sporazum i pregovore u američkoj bazi Vrajt Peterson (Wright-Peterson) u američkom gradu Dejtonu, s tom razlikom da će se razgovori o sudbini Ukrajine voditi bez predstavnika ove zemlje. Sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati samo prevodioci.

Određena teritorija

Predsjednik Rusije na Aljasku dolazi s nepromijenjenim uvjetima. Rusija trenutno kontrolira 19 posto teritorije Ukrajine, uključujući poluotok Krim, cijelu Luhansku oblast, više od 70 posto Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti i od Ukrajine očekuje da povuče svoje snage iz ovih regija, ali i da odustane od svojih ambicija za članstvom u NATO-u.

S druge strane, predsjednik SAD Tramp najavio je da će na samitu pokušati vratiti dio okupiranih teritorija Ukrajini, ali je upozorio i da bi to moglo značiti i zamjenu određenih teritorija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je takvu mogućnost, naglašavajući da Rusija neće biti nagrađena za ono što je počinila. On je upozorio da Putin blefira i da nema stvarne namjere da okonča rat.

- On pokušava da izvrši pritisak, prije sastanka na Aljasci, duž svih dijelova ukrajinskog fronta. Rusija pokušava da pokaže da može da okupira cijelu Ukrajinu - kazao je Zelenski.

Tramp je potom upozorio Putina da će se suočiti s ozbiljnim posljedicama, ako napusti samit na Aljasci bez zaustavljanja rata u Ukrajini. Odbio je precizirati kakve će posljedice snositi Rusija, te je kazao da će biti veoma teške. Mediji spekuliraju da je jedna od opcija i plan po kojem bi granice Ukrajine formalno ostale nepromijenjene, ali bi Rusija zadržala kontrolu nad okupiranim regijama.