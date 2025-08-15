Tramp i Putin ispisuju historiju

Predsjednik Rusije na Aljasku dolazi s nepromijenjenim uvjetima

Velika očekivanja od bilateralnog samita predsjednika SAD i Rusije.

Piše: Alen Bajramovic

15.8.2025

Dugo očekivani samit američkog i ruskog predsjednika Donalda Trampa (Trump) i Vladimira Putina počinje danas u 21.30 sati po našem vremenu u Ankorejdžu (Ancorage) na Aljasci.

Centralne teme razgovora u zajedničkoj bazi Elmendorf – Ričardson (Richardson) bit će okončanje rata u Ukrajini, trgovinska saradnja SAD i Rusije, te međunarodna sigurnost. Činjenica da se samit održava u jednoj vojnoj bazi stanovnike BiH će podsjetiti na Dejtonski sporazum i pregovore u američkoj bazi Vrajt Peterson (Wright-Peterson) u američkom gradu Dejtonu, s tom razlikom da će se razgovori o sudbini Ukrajine voditi bez predstavnika ove zemlje. Sastanku će, kako je najavljeno, prisustvovati samo prevodioci.  

Određena teritorija

Predsjednik Rusije na Aljasku dolazi s nepromijenjenim uvjetima. Rusija trenutno kontrolira 19 posto teritorije Ukrajine, uključujući poluotok Krim, cijelu Luhansku oblast, više od 70 posto Donecke, Zaporiške i Hersonske oblasti i od Ukrajine očekuje da povuče svoje snage iz ovih regija, ali i da odustane od svojih ambicija za članstvom u NATO-u.

S druge strane, predsjednik SAD Tramp najavio je da će na samitu pokušati vratiti dio okupiranih teritorija Ukrajini, ali je upozorio i da bi to moglo značiti i zamjenu određenih teritorija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je takvu mogućnost, naglašavajući da Rusija neće biti nagrađena za ono što je počinila. On je upozorio da Putin blefira i da nema stvarne namjere da okonča rat.

- On pokušava da izvrši pritisak, prije sastanka na Aljasci, duž svih dijelova ukrajinskog fronta. Rusija pokušava da pokaže da može da okupira cijelu Ukrajinu - kazao je Zelenski.

Tramp je potom upozorio Putina da će se suočiti s ozbiljnim posljedicama, ako napusti samit na Aljasci bez zaustavljanja rata u Ukrajini. Odbio je precizirati kakve će posljedice snositi Rusija, te je kazao da će biti veoma teške. Mediji spekuliraju da je jedna od opcija i plan po kojem bi granice Ukrajine formalno ostale nepromijenjene, ali bi Rusija zadržala kontrolu nad okupiranim regijama.

Oružane snage

Čelnici “koalicije voljnih”, grupe zemalja spremnih da sudjeluju u mirovnoj operaciji u Ukrajini - britanski premijer Kir Starmer (Keir), francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) u zajedničkoj izjavi su poručili da je koalicija spremna preuzeti aktivnu ulogu, uključujući raspoređivanje snaga u Ukrajini nakon prestanka borbi. 

Oni su poručili da se ne smiju uvoditi nikakva ograničenja ukrajinskim oružanim snagama, niti njihovoj saradnji s trećim zemljama, te da Rusija ne može imati pravo veta na put Ukrajine prema EU-u i NATO-u. Oni su pozdravili napore američkog predsjednika Trampa da zaustavi ubijanje u Ukrajini, okonča rusku agresiju i postigne pravedan i trajan mir.

Predsjednik SAD, koji se prije sastanka s Putinom susreo s evropskim liderima i predsjednikom Ukrajine, obećao je da će ih izvijestiti o rezultatima razgovora. Samit u Ankorejdžu počinju dok ruska vojska napreduje na frontu. Prema podacima UN-a, juli je bio najteži mjesec za ukrajinske civile još od maja 2022., jer je u ruskim napadima ubijeno 286, a 1.388 civila je ranjeno.

Historijski važno područje

Zajednička baza Elmendorf-Richardson nastala je 2010. godine spajanjem aviobaze Elmendorf i vojne baze Fort Ričardson. Danas je to najveća vojna baza na Aljasci, koja je dom za više od 32.000 ljudi, što čini gotovo 10 posto stanovništva Ankorejdža. Inače, Aljaska je historijski važno područje za obje zemlje. 

Teritoriju Aljaske Rusija je 1867. prodala SAD za skromnih 7,2 miliona dolara, ili 35 centi po hektaru, ali su tokom prvih 50 godina upravljanja SAD na Aljasci zaradile sto puta više, nakon što su u nenaseljenoj regiji pronađene rezerve zlata. Aljaska je jedno od deset najbogatijih mjesta na svijetu, jer posjeduje ogromne zalihe uglja, bakra, zlata, srebra, cinka, olova, te

