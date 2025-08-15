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SASTANAK NA ALJASCI

Video / Tramp dočekao Putina na Aljasci

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, upravo su stigli na združenu bazu Elmendorf–Richardson.

Tramp i Putin - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Tramp dočekao Putina - Avaz
Dnevni avaz
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M. Až.

15.8.2025

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, upravo su stigli na združenu bazu Elmendorf–Richardson.

Prvi je na tlo kročio američki lider, koji je na crvenom tepihu dočekao Putina, aplauzom mu pozdravljajući dolazak.

Nakon što su se rukovali, dvojica lidera prošla su crvenim tepihom do bine, gdje su se ponovo rukovali pred kamerama.

# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
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