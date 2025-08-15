Video / Tramp dočekao Putina na Aljasci

Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, upravo su stigli na združenu bazu Elmendorf–Richardson.
Prvi je na tlo kročio američki lider, koji je na crvenom tepihu dočekao Putina, aplauzom mu pozdravljajući dolazak.
SASTANAK NA ALJASCI
Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, upravo su stigli na združenu bazu Elmendorf–Richardson.
Predsjednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, upravo su stigli na združenu bazu Elmendorf–Richardson.
Prvi je na tlo kročio američki lider, koji je na crvenom tepihu dočekao Putina, aplauzom mu pozdravljajući dolazak.
Nakon što su se rukovali, dvojica lidera prošla su crvenim tepihom do bine, gdje su se ponovo rukovali pred kamerama.
VREMENSKA PROGNOZA