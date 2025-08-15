Zašto Tramp i Putin ipak neće razgovarati jedan na jedan?

Današnji bilateralni susret američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina održat će se u promijenjenom formatu, što predstavlja značajnu promjenu u odnosu na dosadašnju praksu. Umjesto razgovora ‘jedan na jedan’, u sastanku će učestvovati i ključni suradnici, čime se želi osigurati veća transparentnost.

Tokom prvog predsjedničkog mandata Trampa, susreti s Putinom često su bili obavijeni velom tajne. Budući da je u prostoriji bio prisutan samo prevoditelj, javnosti je uglavnom ostajalo nepoznato o čemu su dvojica lidera tačno razgovarala.

Njegovim suradnicima bilo je izuzetno teško utvrditi da li su postignuti ikakvi konkretni dogovori. Poznat je slučaj nakon sastanka u Njemačkoj, kada je Tramp od svog prevoditelja zatražio da uništi sve zabilješke s razgovora.

Uključivanje dvojice visokih američkih zvaničnika u današnji sastanak – državnog tajnika Marka Rubija i posebnog izaslanika Stevea Vitkofa – trebalo bi omogućiti znatno veću jasnoću. Ovo će biti posebno važno ukoliko ruska strana nakon sastanka predstavi verziju događaja koja se razlikuje od američke perspektive.

Pored toga, jedan od suradnika će voditi službene bilješke, što je ključni korak za stvaranje vjerodostojnog zapisa o toku razgovora na ovako visokom nivou.