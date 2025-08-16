Naredni susret Trampa i Putina u Moskvi?

Predsjednici Rusije i SAD održali su sastanak na Aljasci, a sudeći prema izjavama nakon sastanka nije postignut konačan dogovor oko okončanja sukoba u Ukrajini, no pokazana je spremnost da se to pitanje riješi.

Vladimir Putin je ovim sastankom definitivno isključen iz višegodišnje međunarodne izolacije, a veliku pažnju je privukla i konferencija za medije nakon sastanka.

Ona je trajala 12 minuta, dosta više je pričao Putin, a novinari su ostali uskraćeni za pitanja.

Ruski predsjednik je na kraju konferencije uputio poziv Trampu za njihov naredni susret.

- Hvala, Vladimire, uskoro ćemo se opet vidjeti - rekao je Tramp na kraju.

"U Moskvi idući put", odgovorio je Putin.

Donald Tramp je na prijedlog odgovorio kako je to "zanimljivo", dodavši da će se "zbog toga malo naći na udaru, ali vidi da bi se to moglo dogoditi".