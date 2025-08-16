U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Trampov aplauz Putinu

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trampov aplauz Putinu.

Američki predsjednik je prema Aljasci poletio u svom „Air Force One“ avionu, a let je pratilo više od 12.300 ljudi.

O susretu Trampa i Putin za "Dnevni avaz" je govorio politički analitičar Dušan Janjić.

Počeo spektakl, otvoren 31. Sarajevo Film Festival.

Bh. košarkaš Džanan Musa se povrijedio.

Na stranama „Crne hronike“ čitajte o muškarcu koji je isjekao vene i ostavio pisma.

Skriveno blago Hercegovine: Neveš bunar čuva vodu vijekovima.

Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog „Panorama“.

Za "Dnevni avaz" je govorila diva bh. glumišta Jasna Diklić. Kolumnu s nazivom "Koliko košta 'besplatno školstvo'" napisao je provesor Vedran Zubić.

Donosimo priču o ljubavi fudbalera Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.