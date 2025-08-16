U dvobroju "Dnevnog avaza" čitajte: Trampov aplauz Putinu

U dvobroju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Trampov aplauz Putinu.
Američki predsjednik je prema Aljasci poletio u svom „Air Force One“ avionu, a let je pratilo više od 12.300 ljudi.
O susretu Trampa i Putin za "Dnevni avaz" je govorio politički analitičar Dušan Janjić.
Počeo spektakl, otvoren 31. Sarajevo Film Festival.
Bh. košarkaš Džanan Musa se povrijedio.
Na stranama „Crne hronike“ čitajte o muškarcu koji je isjekao vene i ostavio pisma.
Skriveno blago Hercegovine: Neveš bunar čuva vodu vijekovima.
Svakako ne zaboravite pročitati naš sedmični prilog „Panorama“.
Za "Dnevni avaz" je govorila diva bh. glumišta Jasna Diklić. Kolumnu s nazivom "Koliko košta 'besplatno školstvo'" napisao je provesor Vedran Zubić.
Donosimo priču o ljubavi fudbalera Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez.
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