Putin na Aljasci odao počast sovjetskim pilotima na Aljasci

Nakon susreta sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, ruski lider Vladimir Putin jučer je posjetio Enkorejdž (Anchorage) na Aljasci, gdje je položio cvijeće na grobove sovjetskih pilota poginulih tokom Drugog svjetskog rata.

Posmrtni ostaci

Na Nacionalnom groblju Fort Richardson nalaze se posmrtni ostaci avijatičara koji su izgubili živote tokom obuke i preleta iznad Aljaske.

Njihova misija bila je od ključne važnosti za snabdijevanje Crvene armije avionima u okviru američkog programa „Lend-Lease“, kroz koji je Sovjetskom Savezu isporučeno gotovo 8.000 letjelica.

Od 1942. do 1945. godine sovjetski piloti rame uz rame su trenirali s američkim kolegama u Fairbanksu, a potom letjeli opasnom rutom „Aljaska–Sibir“ (ALSIB) koja je prolazila preko Kanade, Aljaske i Beringovog moreuza do Sibira. Brojni od njih nisu stigli do odredišta, stradali su u avionskim nesrećama ili podlegli ekstremnim vremenskim uvjetima.

Očuvanje sjećanja

Njihova tijela prvobitno su bila sahranjena u Fairbanksu i Nomeu, ali su 1946. premještena u Fort Richardson.

Godinama kasnije, grobnice nisu bile evidentirane u zvaničnim dokumentima Sovjetskog Saveza, sve dok 1990. delegacija veterana nije potvrdila njihovu autentičnost.

Posebnu ulogu u očuvanju sjećanja odigrala je dugogodišnja direktorica groblja Virdžinija Voker (Virginia Walker), koja je brinula o nadgrobnim pločama sa natpisima na engleskom i ruskom jeziku.

Za tu posvećenost 2011. godine nagrađena je od strane tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medvedeva.



