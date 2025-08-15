Putin sletio na Aljasku pred susret s Trampom

Prema podacima sa stranice za praćenje letova FlightRadar24, ruski predsjednik Vladimir Putin sletio je na Aljasku.
RUSKI PREDSJEDNIK
Prema podacima sa stranice za praćenje letova FlightRadar24, ruski predsjednik je sletio na Aljasku
Avion ruskog predsjednika. Anadolija
Prema podacima sa stranice za praćenje letova FlightRadar24, ruski predsjednik Vladimir Putin sletio je na Aljasku.
Brojni svjetski mediji uživo prenose snimke s aerodroma u Enkoridžu, gdje će se večeras sastati predsjednici Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i Rusije Vladimir Putin.
Cilj susreta je pokušaj postizanja dogovora o miru u Ukrajini.