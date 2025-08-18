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SIGURNOSNE GARANCIJE

Tramp: Možemo pružiti sigurnost Ukrajini nakon rata

Svi su tu iz Evrope – najvažniji ljudi iz Evrope – i oni žele pružiti zaštitu, poručio je

Tramp: Možemo zaštiti Ukrajinu. AP

M. Až.

18.8.2025

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je tokom sastanka sa Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući da Sjedinjene Američke Države i njihovi evropski saveznici mogu pružiti sigurnosne garancije Ukrajini nakon eventualnog mirovnog sporazuma.

Novinar ga je upitao hoće li pristati poslati američke snage kao dio "NATO-slične" zaštite kako bi uvjerio Zelenskog da prihvati dogovor.

- Imamo ljude koji upravo sada čekaju u drugoj prostoriji. Svi su tu iz Evrope – najvažniji ljudi iz Evrope – i oni žele pružiti zaštitu. Jako im je stalo do toga i mi ćemo im u tome pomoći. Mislim da je to jako važno. Mislim da je jako važno postići dogovor - rekao je Trump.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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