Izrael odobrio veliki plan kolonizacije Zapadne obale

Izrael je danas odobrio ključni projekt izgradnje 3.400 stanova na okupiranoj Zapadnoj obali, što bi, prema kritikama, podijelilo palestinski teritorij na dva dijela i spriječilo osnivanje palestinske države s teritorijalnim kontinuitetom, prenosi AFP.

- Sretan sam što mogu objaviti da je prije nekih sat vremena civilna uprava odobrila planove za izgradnju četvrti E1 - priopćio je Guy Yifrah, gradonačelnik izraelskog naselja Maalea Adumima.

Međunarodna zajednica prošle sedmice kritikovala je mogućnost odobrenja ovog kontroverznog projekta. UN i EU pozvali su Izrael da odustane od njegove realizacije.

Izraelski ministar finansija, Bezalel Smotrič, krajnji desničar, u četvrtak je pozvao da se ubrza provedba plana i anektira Zapadna obala, koju je Izrael okupirao 1967. godine, kao odgovor na najave nekoliko zemalja da će priznati palestinsku državu.

Izraelska nevladina organizacija koja se protivi naseljavanju okupiranih područja, Mir sada, upozorila je da je riječ o "kobnom planu za budućnost Izraela i bilo kakve izglede za rješenje izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države".

Izuzevši istočni Jeruzalem, koji je Izrael anektirao, na Zapadnoj obali živi gotovo tri miliona Palestinaca, uz oko 500.000 Izraelaca u naseljima koja UN smatra nezakonitim po međunarodnom pravu.