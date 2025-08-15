Berlin ruši tišinu: Njemačka prvi put otvoreno protiv izraelskog plana koji presijeca Zapadnu obalu

Njemačka vlada je u četvrtak prekinula dugogodišnju diplomatsku suzdržanost prema Izraelu i otvoreno osudila plan izgradnje jevrejskog naselja na okupiranoj Zapadnoj obali. Prema ocjeni Ministarstva vanjskih poslova, ovaj potez izraelske vlade direktno krši međunarodno pravo, ugrožava rješenje o dvije države i predstavlja opasnu prijetnju miru na Bliskom istoku.

Hitna obustava

Berlin poručuje da “nedvosmisleno odbacuje bilo kakve planove aneksije” i traži od Tel Aviva hitnu obustavu gradnje, prenosi AFP i DPA.

- Izgradnja naselja krši međunarodno pravo i relevantne rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a - izjavio je portparol njemačke diplomatije.

Dodao je kako odobreni plan dodatno otežava provođenje rješenja o dvije države i "okončanje izraelske okupacije Zapadne obale, kako to zahtijeva Međunarodni sud pravde.

- Njemačka vlada poziva izraelsku vladu da obustavi izgradnju naselja i priznaje samo one promjene granica od 4. juna 1967. godine o kojima su se dogovorile strane u sukobu - naglasio je portparol.

Ovu izgradnju u četvrtak je odobrio krajnje desničarski izraelski ministar finansija Bezalel Smotrič (Smotrich). Prema njegovim riječima, riječ je o odgovoru na namjeru više zemalja da priznaju državu Palestinu. Smotrič je također izjavio da su s planom saglasni i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) i predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump), iako se nijedan od njih do sada nije javno oglasio o toj tvrdnji.

Projekat predviđa izgradnju novog kvarta u naselju Maaale Adumim s oko 3.400 stambenih jedinica u takozvanoj zoni E1.

Temelj buduće države

Ova lokacija već dugo izaziva zabrinutost jer bi presjekla Zapadnu obalu na sjeverni i južni dio, te onemogućila razvoj palestinske urbane cjeline koja bi povezala istočni Jerusalem s Betlehemom i Ramallahom. Palestinci ovo područje smatraju temeljem svoje buduće države.

Na Zapadnoj obali trenutno živi oko tri miliona Palestinaca i približno 500.000 izraelskih doseljenika.

Izraelski plan kritikovale su i Ujedinjene nacije, Evropska unija, Velika Britanija i Saudijska Arabija.



