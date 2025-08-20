Eksplozija na istoku Poljske: Srušio se ruski izviđački dron

Nakon sinoćnje eksplozije bespilotne letjelice na istoku Poljske, vlasti u Varšavi sumnjaju da se radi o ruskom izviđačkom dronu tipa Gerbera UAV. Riječ je o jeftinoj i jednostavnoj letjelici koja se koristi u ratu protiv Ukrajine, a koja je već ranije izazvala zabrinutost u regiji.
Poljski državni tajnik za odbranu Stanistav Vzjontek (Stanisław Wziątek) izjavio je za poljski TVN24 da poljske vlasti sumnjaju, "možda ne s apsolutnom sigurnošću, ali s vrlo velikom vjerovatnoćom“, da je dron uključen u sinoćnji incident ruski izviđački dron Gerbera UAV s kineskim motorom, koji je eksplodirao u zraku.
Ukoliko dođe do potvrde, radilo bi se o istom modelu za koji se prošlog mjeseca izvještavalo da je bio uključen u sličan incident u Litvi.
Gerbera UAV je, podsjetimo, ruska bespilotna letjelica koja se od ljeta 2024. koristi u ratu protiv Ukrajine.
Ovaj dron je izuzetno jeftin i jednostavan, izrađen od materijala poput polistirena i iverice, što ga čini desetak puta jeftinijim od poznatog iranskog Shaheda-136, na čiji je oblik i namjenu djelimično modeliran. Gerbera se koristi u više uloga: kao mamac za iscrpljivanje ukrajinske PZO, kao izviđački dron te u nekim verzijama kao kamikaza s manjom količinom eksploziva.