Eksplozija na istoku Poljske: Srušio se ruski izviđački dron

Nakon sinoćnje eksplozije bespilotne letjelice na istoku Poljske, vlasti u Varšavi sumnjaju da se radi o ruskom izviđačkom dronu tipa Gerbera UAV. Riječ je o jeftinoj i jednostavnoj letjelici koja se koristi u ratu protiv Ukrajine, a koja je već ranije izazvala zabrinutost u regiji.

Poljski državni tajnik za odbranu Stanistav Vzjontek (Stanisław Wziątek) izjavio je za poljski TVN24 da poljske vlasti sumnjaju, "možda ne s apsolutnom sigurnošću, ali s vrlo velikom vjerovatnoćom“, da je dron uključen u sinoćnji incident ruski izviđački dron Gerbera UAV s kineskim motorom, koji je eksplodirao u zraku.

Ukoliko dođe do potvrde, radilo bi se o istom modelu za koji se prošlog mjeseca izvještavalo da je bio uključen u sličan incident u Litvi.