Tramp objavio rat narko mafiji: Poslao ratne brodove

Američki predsjednik Donald Tramp poduzima nove korake u borbi protiv narko-kartela, koje je već označio kao terorističke organizacije. Ove sedmice Trampova administracija proširuje operacije na Karibima, blizu Venecuele, šaljući tri ratna broda, uključujući USS Gravely, s ciljem suprotstavljanja prijetnjama koje dolaze od latinoameričkih narko-kartela.

- Latinska Amerika ima mnogo kartela, mnogo droge teče, tako da želimo zaštititi našu zemlju. Moramo zaštititi našu zemlju. Nismo to radili četiri godine - izjavio je Donald Tramp.

Venecuelanski lider Nikolas Maduro (Nicolas Maduro) je u utorak saopćio da aktivira više od četiri miliona pripadnika milicije kako bi branili svoju zemlju.

Također, Uprava za suzbijanje droge (DEA) najavila je novu akciju pod nazivom „bilateralna inicijativa“ u saradnji sa Meksikom, usmjerenu na „čuvarske kapije“ – osobe koje kontrolišu krijumčarenje droge. Iako je meksički predsjednik Andres Manuel Lopez Obrador do sada negirao postojanje bilo kakvog sporazuma, najavljuje se da se priprema širi dogovor između dvije zemlje.

Meksiko je već izvijestio o porastu akcija protiv droge, dok su zapljene fentanila u padu.