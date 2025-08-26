EU se suočava s prvim testom nakon krhkog trgovinskog primirja s Trampom

Samo nekoliko dana nakon što su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države formalizirale dogovor o tarifama, predsjednik Donald Tramp već prijeti da će ga prekršiti, piše Politico.

Tramp je u ponedjeljak zaprijetio uvođenjem dodatnih tarifa zemljama čija digitalna pravila, prema njegovom mišljenju, diskriminiraju američke kompanije.

- Sve zemlje s digitalnim porezima, zakonodavstvom, pravilima ili regulativama stavljam na obavijest da, ukoliko se ove diskriminatorne mjere ne ukinu, ja, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, namjeravam uvesti značajne dodatne tarife na izvoz te zemlje u SAD, te uvesti ograničenja izvoza naše visoko zaštićene tehnologije i čipova - napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Administracija Donalda Trampa više puta je kritikovala evropske digitalne regulative – Digital Services Act i Digital Markets Act, tvrdeći da cenzurišu američke kompanije i građane.

Evropska komisija brzo je istakla svoju regulatornu autonomiju.

- Svrhovito pravo EU i njenih članica je regulisati ekonomske aktivnosti na našem teritoriju u skladu s našim demokratskim vrijednostima - rekla je glasnogovornica EU Paula Pinjo novinarima u utorak.

Ipak, Trampova nova prijetnja dovodi u pitanje logiku EU-a da zajednička izjava sa SAD-om pruža industriji ključnu predvidljivost.

- Ovo je daljnji pokazatelj da takozvani dogovor od 27. jula ne donosi sigurnost i stabilnost - rekao je Bernd Lange, poslanik Socijalista i Demokrata i predsjednik trgovinskog odbora Evropskog parlamenta.

Dogovor u Škotskoj

Na samom početku dogovora u Škotskoj krajem jula, kada su Tramp i predsjednica Komisije Ursula fon der Lajen potpisali sporazum, mnogi su to vidjeli kao ustupak EU-a. EU se obavezala ukinuti tarife na sve američke industrijske proizvode u zamjenu za osnovnu stopu od 15 posto, koja bi se primjenjivala i na automobile koji sada imaju stopu od 27,5 posto.

– Mogu samo ponoviti koliko smo radili da osiguramo da naše legitimne digitalne regulative nisu dovedene u pitanje. To uključuje Digital Markets Act, Digital Services Act i digitalne poreze naših članica - rekao je jedan visoki zvaničnik EU-a nakon objave zajedničke izjave s SAD-om.

Međutim, manje od sedmicu dana kasnije EU shvata da Trampova obećanja mogu brzo biti nadjačana njegovim promjenjivim prioritetima.

– Dogovori s administracijom Trampa jednostavno ne pružaju dugoročnu sigurnost koju svi žele, jer sigurnost, predvidljivost i strogo poštivanje ugovora nisu prioritet Bijele kuće - rekao je Dmitry Grozoubinski, bivši trgovinski diplomat i autor knjige "Zašto političari lažu o trgovini".

Evropska komisija odbacuje takvu interpretaciju.

- Vjerujemo da je ovaj sporazum ipak omogućio predvidljivost i stabilnost - izjavila je Pinjo na press konferenciji.

Pritisak na EU

Trampov potez mogao bi ponovno staviti pritisak na EU i njene članice da reagiraju. Jedna opcija je pokretanje kontra-mjera, uključujući uvođenje tarifa na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde eura, od aviona do automobila, od soje do burbona iz Kentuckyja. Druga opcija je primjena Anti-Coercion Instrumenta, tzv. trgovinskog "bazooka" mehanizma.

– "Po mom mišljenju, ovo je očigledan slučaj za primjenu AC instrumenta", rekao je Lange.

Trampovo ponašanje kontrastira s agresivnijom strategijom Pekinga, koji je u aprilu uveo ograničenja izvoza kritičnih minerala, dok je Tramp ranije produžio primirje s Kinom za 90 dana.

U srijedu se očekuje da Komisija predloži ukidanje tarifa na američke industrijske proizvode i automobile. Prema zajedničkoj izjavi, SAD će smanjiti svoje tarife na automobile s 27,5 posto na osnovnu stopu od 15 posto tek nakon što EU predloži zakonodavstvo za ukidanje tarifa na sve američke industrijske proizvode.

– Nastavit ćemo s implementacijom okvirnog sporazuma", izjavila je Pinjo.