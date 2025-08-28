Fon der Lajen: Putin mora sjesti za pregovarački stol

Ruski predsjednik Vladimir Putin mora sjesti za stol o mirovnim pregovorima o Ukrajini, izjavila je u četvrtak čelnica EU Ursula von der Lajen nakon razgovora s američkim čelnikom Donaldom Trampom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Zahtjev Fon der Lajen dolazi u trenutku kada Kremlj i dalje odugovlači s Trampovim nastojanjima da se uspostave direktni pregovori između Putina i Zelenskog kako bi se okončala ruska invazija na Ukrajinu.

- Upravo sam razgovarala s predsjednikom Zelenskim, predsjednikom Trampom, nakon masovnog napada na Kijev koji je pogodio i naše urede EU. Putin mora sjesti za pregovarački stol - napisala je čelnica Evropske komisije fon der Lajen na platformi X.

- Moramo osigurati pravedan i trajan mir za Ukrajinu s čvrstim i vjerodostojnim sigurnosnim garancijama koja će zemlju pretvoriti u čeličnog dikobraza - dodala je.

Rusija je u međuvremenu pokrenula jedno od svojih najvećih noćnih bombardiranja u sukobu u Ukrajini, ubivši najmanje 17 ljudi u Kijevu i oštetivši diplomatsku misiju Evropske unije.

Kao dio mirovnih napora pod američkim vodstvom, zapadne sile trenutno raspravljaju i o tome kako garantirati sigurnost Ukrajine ako na snagu stupi bilo kakav sporazum o primirju.

Tramp je naznačio da bi SAD mogle igrati ulogu u podršci bilo kom evropskom mirovnom planu, ali da neće rasporediti američke vojnike u Ukrajinu.

Fon der Lajen je napisala da će "Evropa u potpunosti odigrati svoju ulogu“, ističući veliki novi program EU osmišljen za pomoć u finansiranju naoružanja za Ukrajinu, prenosi Reuters.