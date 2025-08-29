Putin u decembru u službenoj posjeti Indiji

Ruski predsjednik Vladimir Putin službeno će posjetiti Indiju u decembru, saopćio je Kremlj u petak, dok veze između dvije zemlje jačaju i nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele carine Nju Deliju zbog kupovine ruske nafte.

Putin će se također sastati s indijskim premijerom Narendrom Modijem na regionalnom samitu u Kini u ponedjeljak, izjavio je novinarima, savjetnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, rekavši da će njih dvojica razgovarati o "pripremama za decembarsku posjetu".

Carine na indijsku robu

Američki predsjednik Donald Tramp uveo je carine na indijsku robu kao kaznu za masovnu kupovinu ruske nafte u Nju Deliju, što je dio kampanje kojima se vrši pritisak na Moskvu da prekine svoju ofanzivu u Ukrajini.

Zarada od prodaje od energenata ključni je izvor prihoda za državni budžet Moskve.

Rusija je također jedan od glavnih dobavljača oružja Indiji, a srdačne veze između dvije zemlje datiraju još iz sovjetskog doba.

Zapadni saveznici Ukrajine nastoje smanjiti ruske prihode od izvoza otkako je Moskva pokrenula vojni napad u februaru 2022.

Prodaja energije

Rusija je, ipak, uspjela preusmjeriti prodaju energije iz Evrope u zemlje uključujući Indiju i Kinu, osiguravajući nastavak protoka sredstava vrijedan više milijardi dolara.

Indija tvrdi da uvozi naftu "iz Rusije jer su tradicionalne zalihe preusmjerene u Evropu nakon izbijanja sukoba".

Putin je značajno smanjio svoja putovanja u inostranstvo us jeku ofenzive na Ukrajinu, zbog čega je za njim izdan nalog za hapšenjem Međunarodnog knog suda (ICC).

Indija nije strana ICC-ja i stoga nije obavezna pritvoriti Putina, prenosi AFP.