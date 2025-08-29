Amerika nikad nije bila bliže ratu s Venecuelom

Sjedinjene Američke Države nikada nisu bile bliže oružanom sukobu s Venecuelom. Uz obalu te zemlje raspoređena je potpuno opremljena američka flota, a za predsjednika Nikolas Madura raspisana je nagrada od 50 miliona dolara, prenosi američki portal Axios.

Ratni brodovi i podmornica kod Venecuele

Predsjednik SAD Donald Tramp naredio je slanje sedam ratnih brodova s 4.500 vojnika, među kojima su tri razarača naoružana krstarećim raketama i barem jedna podmornica. Službeni cilj operacije je borba protiv trgovine drogom.

Međutim, Bijela kuća ostavlja prostor za širu interpretaciju. Glasnogovornica Kerolajn Levit izjavila je da SAD Madura smatra "bjeguncem i šefom narko-kartela", a ne legitimnim predsjednikom Venecuele.

"Ako Maduro padne, nitko neće plakati"

Jedan visoki američki dužnosnik rekao je da je misija "105 posto vezana za narko-terorizam, ali ako Maduro padne, nitko neće plakati". Drugi je podsjetio na američku operaciju iz 1989., kada je vojska svrgnula panamskog diktatora Manuela Noriegu: "Ovo bismo u budućnosti mogli zvati operacija Noriega 2."

Posebno je neobično da je u operaciju uključeno 2.200 marinaca – jedinica zaduženih za desantne akcije, a ne za borbu protiv droge.

- Predsjednik je tražio više opcija. Na kraju, ovo je njegova odluka. Ali Maduro bi se trebao tresti od straha - rekao je jedan dužnosnik.

Treći Trampov savjetnik dao je drastičnu usporedbu: "Ostaviti Madura na vlasti je kao da Džefrija Epstina postavite da vodi vrtić."

Maduro i Petro: Nelegalna agresija

Maduro je odgovorio da SAD priprema "vojni teroristički napad" i pozvao građane da se pridruže miliciji.

Njegov saveznik, kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, odbacio je postojanje kartela kojeg Vašington koristi kao izgovor i rasporedio dodatne vojnike uz granicu s Venecuelom.

U isto vrijeme, ruski mediji tvrde da SAD želi kontrolirati venecuelansku naftu – najveće potvrđene rezerve na svijetu.

U pozadini akcije je Marco Rubio

Trampovu politiku prema Venecueli uveliko oblikuje ministar vanjskih poslova Marco Rubio, utjecajni političar kubansko-američke zajednice u Majamiju. Njegov stav je da režim u Karakasu opstaje zahvaljujući kubanskoj obavještajnoj podršci, dok Karakas finansira Havanu jeftinom naftom.

- Latinska Amerika godinama je bila u drugom planu američke politike. Ovo je prva faza čišćenja hemisfere - rekao je Artur Estopinan, bivši saradnik Rubiove mentorice Ileane Ros-Lehtinen.

Invazija nije isključena

Dužnosnici ne isključuju invaziju, iako mnogi vjeruju da je malo vjerovatna. Vjerojatnije su agresivne akcije presretanja i potapanja brodova osumnjičenih za krijumčarenje, te zračni udari na džunglu u kojoj se proizvodi kokain ili na rusku tvornicu streljiva u Venecueli.

Neki krugovi u Vašingtonz smatraju da bi Maduro mogao biti meta udara dronom, budući da ga SAD službeno tretira kao teroristu. No drugi izvori to umanjuju.

- Pretpostavka je da Maduro nema stvarnih lojalista oko sebe, osim onih koje može kupiti. Možda će otići, možda ga neće pustiti Kubanci, a možda će otići u mrtvačkoj vreći - rekao je jedan Trampov savjetnik.