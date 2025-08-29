Ursula fon der Lajen: Putin je predator, Rusija prijeti Evropi

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen upozorila je na prijetnje koje Rusija predstavlja za Evropu, naglašavajući značaj zaštite istočnih granica EU.

Govoreći zajedno s latvijskom premijerkom Evikom Silinom, istakla je da je "Evropa sigurna samo ako je sigurna istočna granica".

- Rizici na koje su nas vaša zemlja i ostale baltičke države upozoravale, nažalost, ostvarili su se. Brutalni rat Rusije protiv Ukrajine sada je u četvrtoj godini, Putin je predator, a Putinovi posrednici godinama ciljaju naša društva hibridnim napadima, cyber napadima, dok je naoružavanje migranata još jedan primjer - kazala je.

Fon der Lajen je naglasila da Evropska unija "mora shvatiti koliko je važno raditi na spremnosti, neposrednoj spremnosti" kako bi odgovorila na rastuće prijetnje.

Dodala je da to podrazumijeva osiguranje finansijske fleksibilnosti za države članice EU kako bi "ulagale u vlastitu odbranu", te razmatranje zajedničkih nabavki na evropskom nivou.