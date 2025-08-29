Rusija potopila ukrajinski brod Simferopolj u delti Dunava

Glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk kazao je da su u ruskom napadu na ukrajinski brod Simferopolj poginula dvojica mornara. Rusija je u međuvremenu objavila snimak napada.

Brod Simferopolj bio je "najveći" brod koji je Ukrajina naručila u posljednjem desetljeću. Napadnut je i potopljen dronom, što je, kako se navodi, prvi ruski napad dronom na moru.

Pletenčuk je dodao da je operacija spašavanja u toku i da je većina posade od jučer na sigurnom.

Prema izvještaju RT-a, u saopćenju Ministarstva odbrane Rusije navedeno je da je brod srednje veličine klase Laguna, izgrađen za radio, elektroničko, radarsko i optičko izviđanje, pogođen u delti rijeke Dunav, u dijelu koji pripada ukrajinskoj Odeskoj regiji.

Izvještaj TASS-a, pozivajući se na stručnjaka za bespilotna plovila, navodi da je ovo prvo uspješno korištenje drona na moru za uništavanje broda ukrajinske mornarice.