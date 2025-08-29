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OBJAVILI SNIMAK

Rusija potopila ukrajinski brod Simferopolj u delti Dunava

Brod Simferopolj bio je "najveći" brod koji je Ukrajina naručila u posljednjem desetljeću

Rusija potopila ukrajinski brod Simferopolj. Platforma X

M. Až.

29.8.2025

Glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk kazao je da su u ruskom napadu na ukrajinski brod Simferopolj poginula dvojica mornara. Rusija je u međuvremenu objavila snimak napada.

Brod Simferopolj bio je "najveći" brod koji je Ukrajina naručila u posljednjem desetljeću. Napadnut je i potopljen dronom, što je, kako se navodi, prvi ruski napad dronom na moru.

Pletenčuk je dodao da je operacija spašavanja u toku i da je većina posade od jučer na sigurnom.

Prema izvještaju RT-a, u saopćenju Ministarstva odbrane Rusije navedeno je da je brod srednje veličine klase Laguna, izgrađen za radio, elektroničko, radarsko i optičko izviđanje, pogođen u delti rijeke Dunav, u dijelu koji pripada ukrajinskoj Odeskoj regiji.

Izvještaj TASS-a, pozivajući se na stručnjaka za bespilotna plovila, navodi da je ovo prvo uspješno korištenje drona na moru za uništavanje broda ukrajinske mornarice.

Brod je porinut 2019. godine, a u sastav ukrajinske mornarice ušao je 2021. godine. Telegram kanal WarGonzo objavio je da je to najveći brod koji je Ukrajina porinula od 2014. godine.

Ukrajinska vojna obavještajna služba saopštila je u četvrtak da je ciljala i oštetila mali ruski ratni brod naoružan raketama u Azovskom moru.

- Kao rezultat napada, ruski raketni brod, koji se nalazio u potencijalnoj zoni lansiranja raketa Kalibr u zaljevu Temrjuk, oštećen je i prisiljen da napusti područje borbenog dežurstva - citirao je Reuters vojnu obavještajnu službu.

# DUNAV
# RUSIJA
# UKRAJINA
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