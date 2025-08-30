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POTAKNUTO NAKON VENSA

Platforma X preplavljena lažnim glasinama: "Tramp je mrtav"

Sam Vens je kasnije dodao da je predsjednik "u dobroj formi", ali to nije spriječilo korisnike mreže X da tokom cijelog jutra šire teorije i šale

Špekulacije se pojavile nakon izjave Vensa (desno). Platforma X

A. O.

30.8.2025

Na društvenoj mreži X jutros su se počele širiti neutemeljene glasine o navodno lošem zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a pojedini korisnici su otišli toliko daleko da su tvrdili kako je preminuo.

Oznake poput #Trumpisdead i #Trumpdead ("Trump je mrtav") ubrzo su postale među najpopularnijim temama na X-u, dok je upit "Gdje je Donald Tramp?" završio na vrhu trending liste.

Sve je potaknula izjava potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Džej-Di Vansa (JD Vance), koji je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da je "spreman voditi zemlju ako se, ne daj Bože, nešto strašno dogodi predsjedniku Trampu".

U kombinaciji s činjenicom da Tramp od srijede nije viđen u javnosti, te da je prethodno fotografisan s modricom na ruci, kao i da je zastava ispred Bijele kuće spuštena na pola koplja, korisnici su počeli spekulisati najgore.

Ipak, sve ukazuje na to da se radi isključivo o dezinformacijama. Bijela kuća je pojasnila da je zastava spuštena kao znak poštovanja prema žrtvama pucnjave u školi u Mineapolisu, dok je modrica na Trampovoj ruci medicinski objašnjena.

Sam Vens je kasnije dodao da je predsjednik "u dobroj formi", ali to nije spriječilo korisnike mreže X da tokom cijelog jutra šire teorije i šale na račun Trampove navodne smrti.

# SAD
# DONALD TRUMP
# J. D. VANCE
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