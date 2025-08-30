Platforma X preplavljena lažnim glasinama: "Tramp je mrtav"

Na društvenoj mreži X jutros su se počele širiti neutemeljene glasine o navodno lošem zdravstvenom stanju američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), a pojedini korisnici su otišli toliko daleko da su tvrdili kako je preminuo.

Oznake poput #Trumpisdead i #Trumpdead ("Trump je mrtav") ubrzo su postale među najpopularnijim temama na X-u, dok je upit "Gdje je Donald Tramp?" završio na vrhu trending liste.

Sve je potaknula izjava potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Džej-Di Vansa (JD Vance), koji je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da je "spreman voditi zemlju ako se, ne daj Bože, nešto strašno dogodi predsjedniku Trampu".