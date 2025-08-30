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NJEMAČKI KANCELAR

Merc: Mi smo već u sukobu s Rusijom

Svi se nadamo da ćemo jednog dana Rusi i mi biti dobri susjedi

AP Photo / Ebrahim Noroozi

D. H.

30.8.2025

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) osudio je ruske napade na europsku infrastrukturu te pokušaje potkopavanja društvene stabilnosti.

Destabilizira Njemačku

"Putin destabilizira veliki dio naše zemlje. Već smo u sukobu s Rusijom", rekao je Merz francuskom mediju La Chaine Info. Zapadni čelnici više su puta optužili Moskvu za hibridne operacije i sabotaže diljem europskog kontinenta, usmjerene na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

"Svi se nadamo da ćemo jednog dana Rusi i mi biti dobri susjedi. Ali danas smo, nažalost, jako, jako daleko od toga", nastavio je njemački čelnik, dodajući da Putin želi "obnoviti Sovjetski Savez".

Odustao od slanja Taurusa

Od preuzimanja dužnosti u svibnju, Merz je pojačao njemačku vojnu podršku Ukrajini i zauzeo oštriji stav prema ruskom čelniku. Unatoč ranijim obećanjima, kancelar je odustao od slanja ključne vojne opreme, poput raketa Taurus.

Ranije ove sedmice, New York Times i njemački medij WirtschaftsWoche izvijestili su o rastućoj zabrinutosti zbog sumnjivih letova ruskih dronova iznad ruta američkog oružja u Njemačkoj. Dužnosnici koje su citirali mediji predstavili su letove kao špijunažu zapadnog oružja koje ide u Ukrajinu i moguće pripreme za daljnje sabotaže u Europi.

Sumnja se da Rusija stoji iza podmetanja požara u Poljskoj, Litvi i drugim mjestima te sabotaže podvodne infrastrukture u Baltičkom moru.

# FRIEDRICH MERZ
# NJEMAČKA
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