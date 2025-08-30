Merc: Mi smo već u sukobu s Rusijom

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) osudio je ruske napade na europsku infrastrukturu te pokušaje potkopavanja društvene stabilnosti.

Destabilizira Njemačku

"Putin destabilizira veliki dio naše zemlje. Već smo u sukobu s Rusijom", rekao je Merz francuskom mediju La Chaine Info. Zapadni čelnici više su puta optužili Moskvu za hibridne operacije i sabotaže diljem europskog kontinenta, usmjerene na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

"Svi se nadamo da ćemo jednog dana Rusi i mi biti dobri susjedi. Ali danas smo, nažalost, jako, jako daleko od toga", nastavio je njemački čelnik, dodajući da Putin želi "obnoviti Sovjetski Savez".

Odustao od slanja Taurusa

Od preuzimanja dužnosti u svibnju, Merz je pojačao njemačku vojnu podršku Ukrajini i zauzeo oštriji stav prema ruskom čelniku. Unatoč ranijim obećanjima, kancelar je odustao od slanja ključne vojne opreme, poput raketa Taurus.

Ranije ove sedmice, New York Times i njemački medij WirtschaftsWoche izvijestili su o rastućoj zabrinutosti zbog sumnjivih letova ruskih dronova iznad ruta američkog oružja u Njemačkoj. Dužnosnici koje su citirali mediji predstavili su letove kao špijunažu zapadnog oružja koje ide u Ukrajinu i moguće pripreme za daljnje sabotaže u Europi.

Sumnja se da Rusija stoji iza podmetanja požara u Poljskoj, Litvi i drugim mjestima te sabotaže podvodne infrastrukture u Baltičkom moru.