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NA ZASJEDANJU UN-A

Belgija najavila da će priznati Palestinu

Kao članica Evropske unije, donijela je odluku o pojačanju pritiska na izraelsku vladu i Hamas, rekao je Prevot

Velika humanitarna kriza u Gazi. Instagram

Dž. R.

2.9.2025

Na zasjedanju Opće skuštine UN, Belgija će priznati palestinsku državu, rekao je jutros ministar vanjskih poslova Maksim Prevot (Maxime), povećavajući međunarodni pritisak na Izrael nakon sličnih poteza Australije, Velike Britanije, Kanade i Francuske.

Pod sve većim globalnim kritikama zbog rata u Gazi, Izrael je nezadovoljan zbog najava niza zemalja da će formalno priznati palestinsku državu na sjednici UN-ova tijela tokom ovog mjeseca.

- Belgija će se pridružiti potpisnicima Njujorške deklaracije, otvarajući put rješenju s dvije države, odnosno palestinskoj državi koja koegzistira u miru uz Izrael - rekao je Prevot u objavi na X-u.

Odgovor na nasilje

Odluka dolazi, dodaje, "u svjetlu humanitarne tragedije koja se odvija u Palestini, posebno u Gazi, i kao odgovor na nasilje koje Izrael čini kršeći međunarodno pravo".

- Belgija će također razmisliti o uvođenju 12 sankcija Izraelu, poput zabrane uvoza proizvoda iz njegovih naselja i revizije politika javne nabave s izraelskim tvrtkama, kao i proglašenje vođa Hamasa personama non grata u Belgiji - rekao je Prevot.

Palestinci već dugo traže državu na Zapadnoj obali i u Gazi pod izraelskom okupacijom, s istočnim Jeruzalemom kao glavnim gradom. Sjedinjene Države tvrde da se takva država može uspostaviti samo izravnim pregovorima između Izraelaca i Palestinaca.

Jačanje pritiska

- Belgija, članica Evropske unije, donijela je odluku o pojačanju pritiska na izraelsku vladu i Hamas - rekao je Prevot.

Godine 2024. najviši sud Ujedinjenih naroda presudio je da je izraelska okupacija palestinskih teritorija, uključujući Zapadnu obalu i njezina naselja, nezakonita te da izraelsku vojsku treba što prije povući.

Izrael tvrdi da teritoriji nisu okupirani u pravnom smislu jer se nalaze na spornom zemljištu, ali Ujedinjeni narodi i većina međunarodne zajednice smatraju ih okupiranim teritorijem.

# UN
# IZRAEL
# PALESTINA
# BELGIJA
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