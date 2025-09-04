Rubio: SAD upozorio da će priznavanje Palestine "napraviti velike probleme"

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) danas je okrivio zemlje koje su priznale Palestinu, rekavši da će taj potez "stvoriti velike probleme", dok Izrael napreduje s planovima za aneksiju okupirane Zapadne obale.

Na pitanje o potezima članova izraelske vlade prema aneksiji okupirane Zapadne obale, Rubio je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ekvadorskom ministricom vanjskih poslova Gabrielom Sommerfeld u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, rekao da su SAD upozorile partnere da će priznanje palestinske države "stvoriti velike probleme".

- Predvidjeli smo da će se to dogoditi. Upozorili smo sve da će se to dogoditi. Ipak, neki od ovih ljudi su odlučili da žele krenuti naprijed s nečim iluzornim - rekao je, tvrdeći da je priznanje Palestine od strane Francuske i drugih zemalja natjeralo Hamas da odustane od pregovora i postavi svoje zahtjeve.

"Nije konačna stvar"

- Ono što vidite sa Zapadnom obalom i aneksijom, to nije konačna stvar. To je nešto o čemu se raspravlja među nekim elementima izraelske politike. Danas neću iznositi mišljenje o tome - dodao je.

Rubiove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich izjavio da Izrael planira anektirati 82 posto okupirane Zapadne obale kako bi spriječio uspostavljanje palestinske države.

Međunarodna zajednica smatra sva izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali ilegalnim prema međunarodnom pravu, a UN je više puta upozorio da širenje naselja ugrožava održivost rješenja o dvije države.

Evakuacija naselja

Međunarodni sud pravde je prošlog jula proglasio izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom.

Zahtijevao je evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.