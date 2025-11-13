Namir Porić: Izgradili 29 domova

U vremenu kada mnogi mladi napuštaju svoj kraj u potrazi za boljim životom, Namir Porić, izvršni direktor fondacije “Kuća dobrih tonova”, pokazuje da se promjene mogu graditi – doslovno. Ove godine, kroz projekt socijalnog stambenog zbrinjavanja u Srebrenici i Bratuncu, izgrađeno je 29 novih domova za mlade bračne parove i najugroženije porodice.

Uz podršku volontera iz Njemačke, Singapura, SAD, Indije, Španije, Kine, Italije, Irske, Portugala, Mjanmara, Francuske, Češke, Belgije, Filipina, Holandije i Švicarske, Porić vodi projekte koji ne samo da pružaju krov nad glavom, nego i vraćaju vjeru ljudima da je život u njihovom kraju moguć i dostojanstven.

Pod njegovim rukovodstvom, fondacija aktivno provodi i socijalne, kulturne i humanitarne projekte, uključujući program “100 toplih obroka” i izgradnju rekreativnog centra na Palama. Njegov cilj je jasan: pomoći ljudima da ostanu i grade život tamo gdje su rođeni.

Za narednu godinu Porić planira izgradnju do 30 novih montažnih objekata, a do sada je kroz fondaciju realizirano više od hiljadu kuća. U vremenu kada su mnogi odustali od svojih zajednica, Namir Porić pokazuje da humanost i upornost mogu mijenjati sudbine.