Kenan Kamenjaš: Partija karijere

Košarkaši Dubaija u desetom kolu Eurolige sinoć su slavili protiv Crvene zvezde. Neočekivano, tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata deklasirao je beogradskog velikana. Krajnji rezultat glasio je 102:86 za domaći tim.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš predvodio je Dubai do velike pobjede. Za 25 minuta provedenih na terenu, ubacio je dvadeset poena i dodao devet skokova i jednu asistenciju.

Posebno se Kamenjaš izdvojio u završnici utakmice kada je preuzeo odgovornost na svoja pleća i pogodio nekoliko šuteva koji su bili ključni za pobjedu Dubaija.

Izdvojio se tako Kenan Kamenjaš kao jedan od ključnih igrača Dubaija u momentima kada Džanan Musa izostaje zbog povrede, a spomenimo da zbog povrede nije igrao ni drugi bh. košarkaš Kosta Kondić.

Sjajnu formu je nastavio, s obzirom na to da je 9. novembra u ABA ligi protiv Studentskog Centra ubacio također 20 poena, uz deset skokova i asistencijom. No, s obzirom na to da je Crvena zvezda daleko kvalitetniji protivnik i da se radilo o utakmici Eurolige, možemo ovu utakmicu nazvati partijom karijere košarkaša rođenog u januaru 2000. godine.