Fra Mirko Majdandžić: Simbol bolje BiH

Ideja zajedništva i bratstva, kao ni želja da njeni građani skupa grade zajedničku državu Bosnu i Hercegovinu, već decenijama ne živi u svim dijelovima ove zemlje, pa snaga, istrajnost i odlučnost franjevaca Bosne Srebrene izaziva sve veće divljenje i poštovanje. Fra Mirko Majdandžić jedan je od živih simbola njihove ljubavi prema domovini, koje se ne odriču čak ni onda kada ostaju usamljeni, pa i među onima koji samo deklarativno iskazuju vlastiti patriotizam.

- Vjerni Bogu, vjerni Bosni. Ako hoću biti vjeran Bogu, ne smijem se Bosne odreći, jer to mi je Bog dao u zadatak. Ja sam katolički svećenik, ja sam franjevac Bosne Srebrene, ja sam po rođenju Hrvat, ali sam ja čovjek iz Bosne i Hercegovine i ovo je moja domovina – kazao je fra Mirko u specijalnom programu TV Alfa povodom Dana državnosti BiH.

Jednostavnim riječima, ali snažnim porukama, fra Mirko trasira put ka nekoj boljoj i sretnijoj budućnosti svih nas, podsjećajući na cilj i obavezu potpisanu u Mrkonjić-Gradu, po kojima i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci najviše što mogu i najbolje što imaju trebaju uložiti u zajedničku budućnost. Oduvijek za zemlju Bosnu fra Mirko kaže da je trebamo voljeti kao majku, ali upozorava da naša majka trenutno nije sretna.

Fra Mirko Majdandžić rođen je u Busovači, 27. novembra 1960. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Visokom, a Teološki fakultet u Sarajevu. Službovao je u Zenici, Uskoplju, Sarajevu, Bugojnu, Fojnici i Varešu, a danas je župnik Brestovsko u Kiseljaku. Zagovornik ljubavi, tolerancije, dijaloga i zajedništva, fra Mirko ostaje trajno upisan na ljepšim stranama historije ove zemlje.