Haris Delalić: Ponosni košarkaš

Košarkaši Bosne preksinoć su u Olimpijskoj dvorani Zetra savladali ekipu Rilskog iz Bugarske rezultatom 91:64. Time su izborili drugu poziciju u grupi FIBA Europe kupa, koja joj je značila i plasman u drugu fazu ovog takmičenja.

Očigledno je da su naši igrači spremni i da igraju cijelim srcem, predstavljajući našu zemlju u najboljem svjetlu kako Evropi, tako i čitavom svijetu. Jedan od igrača je i Haris Delalić, koji predano igra i očigledno je, radi ono što voli. Delalić je nakon utakmice poručio kako je pobjeda Bosne bila zaslužena. Nije krio da su se borili od samog početka, računajući brojne uspone, ali i padove.

Zahvaljujući našim utreniranim košarkašima, napokon su se digli. Delalić ne krije sreću, navodeći kako u zadnjih sedam utakmica, Bosna ima šest pobjeda. Poručio je kako nema vremena za slavlje, jer već u subotu Bosna igra u Ljubljani. Ovime Delalić pokazuje koliko je važno boriti se dalje i iako uspjeh postoji, uvijek treba gurati naprijed i biti bolji. Poručio je da u narednoj fazi svaki meč idu na pobjedu.