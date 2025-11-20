Sergej Barbarez: Obnovio kult dresa

Godinu dana bilo je dovoljno Sergeju Barbarezu da od posrnule, razbijene i izgubljene reprezentacije napravi tim koji diše kao jedan. Tim koji je, uprkos skromnim prognozama i nedostatku iskustva, umalo iznenadio cijelu Evropu i osvojio prvo mjesto u kvalifikacijskoj grupi.

Barbarez je od prvog dana preuzeo najteži mogući zadatak, obnoviti kult dresa i povjerenje nacije. U tome je uspio. Umjesto zvijezda koje se biraju po inerciji, dao je šansu mladim, motiviranim igračima koji su u svaku utakmicu ulazili kao da im je posljednja. Igrali su srcem, bez kalkulacija, često protiv kvalitetnijih i iskusnijih rivala, ali nikada nisu odustajali.

Pod njegovim vodstvom BiH je ponovo počela igrati moderan, discipliniran i hrabar nogomet. Reprezentativci su se vratili osnovama, borbenosti, zajedništvu i karakteru, a upravo je to ono što je Barbareza krasilo kroz cijelu njegovu igračku karijeru. Njegova mirnoća, odlučnost i sposobnost da zaštiti ekipu od vanjskih pritisaka učinile su ga vođom kakvog ova selekcija dugo nije imala.

Iako prvo mjesto u grupi nije ostvareno, iako se nismo direktno plasirali na Mundijal, put kojim je Barbarez poveo Zmajeve vratio je vjeru navijačima i donio nadu da ova generacija može napraviti velike stvari. A to je, u zemlji koja rijetko ima pozitivnih vijesti, postalo mnogo više od sportskog uspjeha.